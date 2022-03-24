أبرز ما قاله بلماضي في مؤتمر صحفي بِدوالا الكاميرونية

نشّط الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الخميس، مؤتمرا صحفيا بِمدينة دوالا الكاميرونية.

جاء ذلك بعد سويعات قلائل، من وصول وفد “محاربي الصّحراء” إلى مدينة دوالا.

واصطحب جمال بلماضي معه في مؤتمره الصحفي، لاعبه القائد والجناح رياض محرز.

وردّ المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” على أسئلة الإعلاميين، نذكر أبرز إجاباته، في:

1- طوينا صفحة كأس أمم إفريقيا 2022، ونحن على أتمّ الاستعداد للتسابق من أجل نيل بطاقة التأهّل لِكأس العالم 2022 بِقطر.

2- لا أُريد الحديث مرّة أخرى عن ملعب “جابوما”، نحن منشغلون بِتجسيد الخطط التكتيكية التي رسمتها للاعبين، من أجل التأهّل للمونديال.

3- نحترم المنافس الكاميروني، فهو أحد أقوى منتخبات القارّة السّمراء. وأتمنّى النّجاح لِمدربه الجديد ريغوبيرت سونغ.

4- لا نعبأ بِالإحصائيات التي تمنح التفوّق لِمنتخب الكاميرون، لِأنّنا مُصمّمون على التأهّل. ثم أن لِكلّ مباراة ظروفها ومعطياتها وحقائقها، وكرة القدم ليست معادلات رياضية (علما دقيقا).

5- اخترنا مدينة مالابو عاصمة غينيا الإستوائية مكانا لِتربّصنا القصير، بِسبب قرب المكان من مدينة دوالا، وتشابه الظروف المناخية. فضلا عن ربح الوقت وإجراء حصص تدريبية أكثر.

6- الضّغط جزء لا يتجزّأ من مهنة التدريب الكروي، خذ مثلا مدرب منتخب إيطاليا روبيرتو مانتشيني.. أحرز كأس أمم أوروبا في الصيف الماضي، والآن يبحث عن بطاقة التأهّل لِمونديال 2022، مثله مثل منافسه البرتغالي صاحب لقب 2016. لا يُمكن تصوّر خُلُوّ رياضة كرة القدم من الضّغط.

7- كلّ تركيزي منصبّ على كيفية تأهيل المنتخب الوطني لِكأس 2022 بِقطر، ومَنْحِ شيئا ما لِبلدي الجزائر وشعبنا. أمّا بقائي في جهاز تدريب “الخضر”، ومستقبلي على رأس العارضة الفنية، فتلك أمور لست منشغلا بها إطلاقا.