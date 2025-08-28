أبرز ما قاله بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، على أهمية الفوز في المباراة المقبلة لـ”الخضر” أمام بوتسوانا، وأضاف أن مواجهة منتخب غينيا في المغرب أمر عادي.

وشدّد بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة الخميس، بقاعة المحاضرات بملعب نيلسون مانديلا براقي على ضرورة الفوز في المباراة الأولى من التربص، أمام بوتسوانا، ثم التنقل إلى مواجهة غينيا، بنفس العزيمة والإرادة.

وتحدث الناخب الوطني بيتكوفيتش، عن غياب بن ناصر والحارس ماندريا عن القائمة، حيث قال: “اسماعيل بن ناصر لم يتدرب مع ميلان، بل مع فريق تحت 23 عامًا فقط، وكان يعاني من مشاكل بدنية خلال تلك التدريبات، سنساعده ونأمل أن تتحسن وضعيته سريعا لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا”.

أما عن الحارس ماندريا، فقال بيتكوفيتش: “حاولت مساعدة ماندريا لكنني لا أستطيع استدعاء حارس مرمى يلعب في الدرجة الثالث للمنتخب”.

كما تحدث الناخب الوطني، عن عودة قبال إلى صفوف “الخضر”: ” ️لقد تابعنا قبال بالفعل العام الماضي، وقد حقق بداية جيدة جدا في الدوري الفرنسي، بالنسبة لي من دواعي سروري التعرف عليه وعلى سلوكه في المجموعة”.

وعن التحضير للمواجهتين المرتقبتين، أمام بوتسوانا وغينيا قال بيتكوفيتش: “ليس لدينا الوقت الكافي لتحضير كل التفاصيل، لذا يجب علينا الحفاظ على فلسفتنا في اللعب، واللعب بأسلوبنا دون التأقلم مع خصمنا، نحن قادرون على ذلك”.

وأضاف: ” سنخوض حصة تدريبية يوم الثلاثاء مع الفريق بأكمله، ثم حصة أخرى في اليوم الذي يسبق المباراة في تيزي وزو”.

وتحدث بيتكوفيتش عن مشاركة المنتخب المحلي في “الشان”، وقال: “بطولة أمم إفريقيا للمحليين، كانت مثيرة للاهتمام، وقد بذل بوقرة قصارى جهده، وبعض اللاعبين الذين شاركوا فيها متواجدون ضمن قائمتنا الموسعة”.