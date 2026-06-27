أبرز ما قاله بيتكوفيتش قبل مواجهة النمسا
أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أن “الخضر” سيعملون ما في وسعهم لتحقيق الفوز أمام منتخب صعب وقوي.
وأضاف بيتكوفيتش في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: ” علينا أن نركز على أنفسنا فقط، وسندخل المباراة من أجل تحقيق الفوز لا غير”.
وتابع الناخب الوطني: ” سنواجه منتخبا قويا، يملك هجوما سريعا، لكن سنعمل على فرض أسلوبنا وتحقيق الانتصار”.
كما أكد بيتكوفيتش، جاهزية اللاعبين للمباراة من كل النواحي: “اللاعبون في قمة التركيز، ويدركون جيدا المهمة التي تنتظرهم أمام النمسا”.
وختم بيتكوفيتش: ” علينا أن نقدم كل ما لدينا فوق أرضية الميدان، ولا نفكر في أي حسابات، ونطلب من جماهيرنا مواصلة دعم المنتخب”.