أبرز ما قاله بيتكوفيتش قبل مواجهة غواتيمالا

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أن قائمة المنتخب جد موسعة، والميدان هو من سيحدد اللاعبين الذين سيشاركون في كأس العالم.

وأضاف بيتكوفيتش، أن الأهم بالنسبة له الروح الايجابية في المجموعة، خاصة وأن المنتخب يسير في الطريق الصحيح.

وقال الناخب الوطني بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي تسبق الودية الأولى أمام غواتيمالا: “ليس هناك فرق بين لاعب محلي أو مغترب، نختار الأفضل، وبالنسبة لي اللاعبين المتواجدين حاليا معانا هم الأفضل للمنتخب”.

وعن معاينة اللاعبين واختيارهم، أضاف بيتكوفيتش: “ليس المهم أن أتنقل إلى دورتموند، أو الشلف، لمتابعة اللاعبين المهم ما يقدمه اللاعبين لأنديتهم، هناك لاعبين مهمين في البطولة، بدليل استدعائنا دائما للاعبين من البطولة المحلية في تربصات المنتخب الوطني”.

وتحدث الناخب الوطني عن المدافع المتألق عبادة، حيث أكد بأنه يحتاج للوقت من أجل التأقلم، وقال أيضا عن مدافع الاتحاد: “عبادة أبان عن امكانيات جيدة لكنه بحاجة للوقت من أجل التأقلم أكثر، لاحظت في الحصص التدريبية الماضية بأنه يملك امكانيات تؤهله للبقاء في المجموعة، لكنه بحاجة لوقت من أجل التأقلم أكثر”.

وأشاد الناخب الوطني بالإمكانات التي يمتلكها حراس مرمى المنتخب، وكشف أنه سيعتمد على حراس مرمى مختلفين في المبارتين المقبلتين.

وأضاف بيتكوفيتش: “حراس المرمى الأربعة المتواجدين معنا يقومون بعمل جيد إلى حد الآن مع مدرب حراس المرمى، وهم يملكون امكانيات في المستوى.. أترك عملهم لمدرب الحراس، في كرة القدم الحديثة هناك مدرب خاص مسؤول عن كل مجال، لكن هناك دائما مدرب رئيسي”.