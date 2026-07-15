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رياضة

أبرز ما قاله مدرب الأرجنتين قبل مواجهة إنجلترا في نصف نهائي المونديال

عمر سلامي
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أبرز ما قاله مدرب الأرجنتين قبل مواجهة إنجلترا في نصف نهائي المونديال
ح.م
ليونيل سكالوني

قال مدرب منتخب الارجنتين، ليونيل سكالوني، إنه يتوقع مواجهة قوية جدا ومعقدة أمام المنتخب الإنجليزي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وإنجلترا أمسية اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت الجزائر، في نصف نهائي كأس العالم 2026، حيث يسعى كل طرف للظفر بتأشيرة المرور إلى النهائي، لمواجهة منتخب إسبانيا، الذي تأهل أمسية الثلاثاء، عقب فوزه على فرنسا بثنائية نظيفة.

وحول المواجهة المرتقبة، أكد سكالوني: ” ندرك تماماً حجم المباراة وصعوبتها، إنجلترا تمتلك فريقاً رائعاً وتطورت كثيراً مع توماس توخيل، لكننا مستعدون جيداً وسنحاول فرض أسلوب لعبنا منذ البداية”.

وأضاف مدرب “التانغو”: “دائماً ما تكون المباريات ضد إنجلترا ذات طابع خاص بالنظر إلى التاريخ، ويجب أن نقدم كل ما لدينا للوصول إلى النهائي، وأتوقع مواجهة قوية جداً ومغلقة من الناحية البدنية والتكتيكية، وستكون معركة حقيقية في كل شبر من الملعب، والتفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم هوية الفائز”.

وتابع سكالوني: “لدينا مجموعة من اللاعبين لا تستسلم أبداً وتعرف كيف تتعامل مع اللحظات المعقدة والضغوط، نحن نلعب من أجل قميصنا ومن أجل ملايين الأرجنتينيين الذين يدعموننا في كل مكان، وسنبذل آخر قطرة عرق من أجل التأهل إلى النهائي”.

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