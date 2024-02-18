أبرز ما قدمه بن رحمة منذ انضمامه إلى أولمبيك ليون

سجل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بداية موفقة مع ناديه الجديد أولمبيك ليون الفرنسي.

وشارك بن رحمة أساسيا في مبارتين، أمام مونبلييه ونيس، وقدم مردودا في المستوى، حيث نال تنقيط 7.1 من موقع “سوفا سكور” لإحصائيات كرة القدم.

سعيد بن رحمة🇩🇿 منذ إنضمامه لنادي ليون🇨🇵 🎮 مبارتان

🏒 29 تمريرة ناجحة-> 79% نسبة النجاح

↩️ 14 عرضية-> 7 منها ناجحة

🔑 3 فرص مصنوعة

🥅 4 تسديدات-> 1 على المرمى

⚔️ 7 ربح للالتحام من 13

📈 7,1 معدل تقييم سوفاسكور pic.twitter.com/PhTNS5fQ3G — SofascoreAR (@SofaScoreARB) February 17, 2024

وحسب ذات الموقع فإن بن رحمة وخلال المبارتين قدم 29 تمريرة ناجحة، محققا نسبة نجاح 79 %.

وقام الوافد الجديد إلى نادي ليون بـ 14 عرضية، 7 منها ناجحة، كما صنع 3 فرص خلال المبارتين.

كما سدّد بن رحمة 4 مرات، واحدة من التسديدات على المرمى، وربح في 7 إلتحامات من أصل 13 .