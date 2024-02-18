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رياضة

أبرز ما قدمه بن رحمة منذ انضمامه إلى أولمبيك ليون

عمر سلامي
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أبرز ما قدمه بن رحمة منذ انضمامه إلى أولمبيك ليون
أرشيف
سعيد بن رحمة

سجل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بداية موفقة مع ناديه الجديد أولمبيك ليون الفرنسي.

وشارك بن رحمة أساسيا في مبارتين، أمام مونبلييه ونيس، وقدم مردودا في المستوى، حيث نال تنقيط 7.1 من موقع “سوفا سكور” لإحصائيات كرة القدم.

وحسب ذات الموقع فإن بن رحمة وخلال المبارتين قدم 29 تمريرة ناجحة، محققا نسبة نجاح 79 %.

وقام الوافد الجديد إلى نادي ليون بـ 14 عرضية، 7 منها ناجحة، كما صنع 3 فرص خلال المبارتين.

كما سدّد بن رحمة 4 مرات، واحدة من التسديدات على المرمى، وربح في 7 إلتحامات من أصل 13 .

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