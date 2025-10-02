أبرز ما قدمه بن سبعيني أمام أتلتيك بلباو (فيديو)

شارك الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في الفوز الذي حققه ناديه بوروسيا دورتموند أمام أتلتيك بلباو.

وفاز النادي الألماني على بلباو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ولعب بن سبعيني المباراة كاملة، وكان أفضل مدافع في اللقاء وفق منصة “سوفاسكور”، بتقييم 7.5.

وأبرزت منصة “سوفاسكور” إحصائيات اللاعب، خلال مواجهة بلباو، حيث كان المدافع الأكثر لمسا للكرة بـ103 لمسة.

كما كان بن سبعيني الأكثر نجاحا في التمرير بـ81 تمريرة، والأكثر نجاحا في الكرات الطويلة بـ9 كرات.

أما نجاح المراوغة فكان بنسبة مئة بالمئة، حيث قام اللاعب بمراوغة واحدة كانت ناجحة، وقام أيضا بـ5 عمليات دفاعية.