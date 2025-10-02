-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أبرز ما قدمه بن سبعيني أمام أتلتيك بلباو (فيديو)

عمر سلامي
  • 79
  • 0
أبرز ما قدمه بن سبعيني أمام أتلتيك بلباو (فيديو)
ح.م
رامي بن سبعيني

شارك الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في الفوز الذي حققه ناديه بوروسيا دورتموند أمام أتلتيك بلباو.

وفاز النادي الألماني على بلباو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ولعب بن سبعيني المباراة كاملة، وكان أفضل مدافع في اللقاء وفق منصة “سوفاسكور”، بتقييم 7.5.

وأبرزت منصة “سوفاسكور” إحصائيات اللاعب، خلال مواجهة بلباو، حيث كان المدافع الأكثر لمسا للكرة بـ103 لمسة.

كما كان بن سبعيني الأكثر نجاحا في التمرير بـ81 تمريرة، والأكثر نجاحا في الكرات الطويلة بـ9 كرات.

أما نجاح المراوغة فكان بنسبة مئة بالمئة، حيث قام اللاعب بمراوغة واحدة كانت ناجحة، وقام أيضا بـ5 عمليات دفاعية.

مقالات ذات صلة
“الفيفا” تُعاقب منتخب جنوب إفريقيا في تصفيات المونديال

“الفيفا” تُعاقب منتخب جنوب إفريقيا في تصفيات المونديال

انطلاق عملية بيع تذاكر كأس العرب المقررة بقطر

انطلاق عملية بيع تذاكر كأس العرب المقررة بقطر

هذا ما سيتطرق إليه فلاديمير بيتكوفيتش في ندوته الصحفية الخميس

هذا ما سيتطرق إليه فلاديمير بيتكوفيتش في ندوته الصحفية الخميس

هل سيلحق عوار بتربص الخضر لمواجهة الصومال وأوغندا

هل سيلحق عوار بتربص الخضر لمواجهة الصومال وأوغندا

الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة السابعة

الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة السابعة

استدعاء 26 لاعبا أوغنديا لِمُواجهة الجزائر

استدعاء 26 لاعبا أوغنديا لِمُواجهة الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد