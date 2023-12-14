أبرز ما قدمه بن سبعيني في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

تأهل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مع ناديه بوروسيا دورتموند الألماني إلى الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بتصدره المجموعة السادسة.

وتعادل دورتموند في الجولة الأخيرة مع نادي باريس سان جيرمان بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النادي الباريسي الذي تأهل في المركز الثاني.

وشارك بن سبعيني أساسيا في مباراة باريس سان جيرمان، وقدم مردودا في المستوى، حيث كانت نسبة تمريراته الصحيحة

86 %، وفاز في 8 صراعات ثنائية من أصل 10، كما تفوق في جميع إلتحاماته العالية.

وقال الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عقب التأهل إلى الدور الـ16: ” الحمد لله على نتيجة مباراة اليوم بعد تأهلنا في صدارة المجموعة، نبذل أقصى مجهوداتنا في كل المباريات” .

وأضاف: “كل مباراة تختلف عن الأخرى، اليوم لعبنا بدون ضغط لأننا كنا متأهلين و حققنا الأهم و هو صدارة المجموعة “.

وشارك بن سبعيني في خمس مباريات مع ناديه في دور المجموعات، وتحصل على تنقيط 7.5 من موقع “سوفاسكور” للإحصائيات.

رامي بن سبعيني🇩🇿 ظهير دورتموند🇩🇪 في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 🎮 5 مباريات

🏒 27,8 نجاح التمرير\لقاء (77%)

🔭 1,4 كرة طويلة ناجحة\لقاء

👌🏻 1,4 إفتكاك للكرة\لقاء

❌️ 21 تدخل على الكرة

🧲 7,4 كرة مسترجعة\لقاء

⚔️ 6,8 ربح للالتحام\لقاء (77%)

📈 7,50 معدل تقييم سوفاسكور pic.twitter.com/6XYk37XiTL — SofascoreAR (@SofaScoreARB) December 13, 2023

وأبرز الموقع ما قدمه الدولي الجزائري مع ناديه خلال دور المجموعات، حيث كانت نسبة التمريرات الناجحة في كل لقاء 77%، وبمعدل 1.4 كرة طويلة ناجحة في كل مباراة، كما قام بـ21 تدخل على الكرة.

وبالنسبة للكرات المسترجعة في اللقاء الواحد فكان بمعدل 7.4، و6.8 ربح للالتحام أي بنسبة 77 بالمئة.

واختتم دور مجموعات دوري أبطال أوروبا سهرة الأربعاء، حيث تأهلت الأندية التالية إلى الدور الـ16 ، في المركز الأول: بايرن ميونيخ – أرسنال – ريال مدريد – ريال سوسيداد – برشلونة بوروسيا دورتموند – اتليتيكو مدريد – مانشستر سيتي.

أما الأندية المتأهلة في المركز الثاني فهي: كوبنهاغن – ايندهوفن – نابولي – انتر ميلان – لازيو – باريس سان جيرمان – لايبزيغ – بورتو.