أبرز ما قدمه بن ناصر في مباراة ساليرنتانا

عاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر إلى التشكيلة الأساسية لنادي ميلان، بمناسبة مباراة ساليرنتانا، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وحسب موقع “سوفاسكور” للإحصائيات قإن بن ناصر قام بـ51 تمريرة ناجحة، وحقق نسبة نجاح تقدر بـ 98%.

عاد إسماعيل بن ناصر🇩🇿 ضد ساليرنتانا🇮🇹 للتشكيلة الرسمية لنادي ميلان حيث تعود أخر مباراة له كرسمي ضد لازيو بتاريخ 6 ماي 2023 📊 أبرز ماقدمه

🏒 51 تمريرة ناجحة-> 98% نسبة النجاح

🔑 1 فرصة مصنوعة

🔃 1\1 مراوغة ناجحة

❌️ تدخلان على الكرة

⚔️ 6 ربح للالتحام من 9

📈 6,9 تقييم سوفاسكور pic.twitter.com/PoGOriUxeG — SofascoreAR (@SofaScoreARB) December 22, 2023

وصنع بن ناصر فرصة ناجحة، وقام بمراوغة واحدة نجح فيها، خلال المباراة التي شارك فيها إلى غاية د70 .

كما ربح 6 التحامات من أصل 9، لينال تقييم 6.9 من طرف موقع “سوفاسكور”.

ويستعيد بن ناصر مستواه تدريجيا، كما تمكن من الظهور بمستوى جيد رغم الغياب الطويل عن المنافسة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

وبهذا الأداء يؤكد بن ناصر جاهزيته لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

للإشارة فإن مباراة ساليرنتانا وضيفه ميلان انتهت بالتعادل بهدفين مثلهما.