أبرز ما قدمه محرز في أول مباراة رسمية مع الأهلي السعودي(فيديو)

ساهم الدولي الجزائري رياض محرز، في الفوز الذي حققه الأهلي السعودي على حساب الحزم بثلاثية لهدف، لحساب الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وقدم رياض محرز تمريرة الهدف الثاني، لزميله فيرمينو الذي وقع أول “هاتريك ” في الموسم الجديد.

ظهور أول جميل والقادم أجمل

شكرا رياض محرز 🙏💐💚 #الاهلي pic.twitter.com/G1XjRtOAA4 — أبوخالد _ 🇸🇦 (@abwkhaldalfahmy) August 12, 2023

وتحصل الدولي الجزائري على تنقيط 7.3، في تقييم لموقع الإحصائيات “سوفا سكور”.

كما استعرض الموقع أرقام الدولي لرياض محرز في أول خرجة رسمية له مع ناديه الجديد، حيث قدم المهاجم السابق لمانشستر سيتي 38 تمريرة ناجحة، وكان الأكثر صناعة للفرص المفتاحية في المباراة بأربع فرص.

رياض محرز🇩🇿 ضد الحزم🇸🇦 1 أسيست 👟

38 تمريرة ناجحة-> 93% نسبة النجاح 🏒

الاكثر صناعة للفرص (4) 🔑

1 عرضية ناجحة من 1 ↩️

3 تسديدات-> 1 على المرمى 🥅

6 مراوغات-> 2 منها ناجحة 🔃

6 ربح للالتحام من 15 ⚔️

7,3 تقييم سوفاسكور 📈@Mahrez22 pic.twitter.com/yG5XlhvkI4 — SofascoreAR (@SofaScoreARB) August 11, 2023

وقدم محرز بـ6 مراوغات، ونجح في مراوغتين، وقام بثلاث تسديدات، واحدة منها في إطار المرمى.

وعلق نجم أهلي جدة، على صناعته الهدف الثاني لفيرمينو، قائلا: “المباراة الأولى، أول صناعة لهدف وأول فوز، البداية مثالية، شكرًا لكم على الترحيب والأجواء الكبيرة، وبالفعل أتشوق لخوض المباراة المقبلة”.