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رياضة

أبرز ما قدمه محرز في أول مباراة رسمية مع الأهلي السعودي(فيديو)

عمر سلامي
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أبرز ما قدمه محرز في أول مباراة رسمية مع الأهلي السعودي(فيديو)
ح.م
رياض محرز

ساهم الدولي الجزائري رياض محرز، في الفوز الذي حققه الأهلي السعودي على حساب الحزم بثلاثية لهدف، لحساب الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وقدم رياض محرز تمريرة الهدف الثاني، لزميله فيرمينو الذي وقع أول “هاتريك ” في الموسم الجديد.

وتحصل الدولي الجزائري على تنقيط 7.3، في تقييم لموقع الإحصائيات “سوفا سكور”.

كما استعرض الموقع أرقام الدولي لرياض محرز في أول خرجة رسمية له مع ناديه الجديد، حيث قدم المهاجم السابق لمانشستر سيتي 38 تمريرة ناجحة، وكان الأكثر صناعة للفرص المفتاحية في المباراة بأربع فرص.

وقدم محرز بـ6 مراوغات، ونجح في مراوغتين، وقام بثلاث تسديدات، واحدة منها في إطار المرمى.

وعلق نجم أهلي جدة، على صناعته الهدف الثاني لفيرمينو، قائلا: “المباراة الأولى، أول صناعة لهدف وأول فوز، البداية مثالية، شكرًا لكم على الترحيب والأجواء الكبيرة، وبالفعل أتشوق لخوض المباراة المقبلة”.

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