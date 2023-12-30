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رياضة

أبرز ما قدمه محرز في مباراة الخليج

عمر سلامي
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أبرز ما قدمه محرز في مباراة الخليج
ح.م
رياض محرز

فاز رياض محرز مع ناديه الأهلي السعودي على نادي الخليج بهدف دون رد، في مباراة قدم فيها الدولي الجزائري مردودا في المستوى.

وقام رياض محرز خلال المباراة بـ36 تمريرة ناجحة، وبنسبة نجاح في التمريرات بـ 90 %.

وتحصل محرز على تقييم 7.6 من موقع “سوفاسكور” للإحصائيات، حيث كان الأكثر صناعة للفرص بثلاث فرص، ومنح أكبر عدد من العرضيات، بـ7 عرضيات.

أما بخصوص المراوغات، فكان محرز الأكثر نجاحا في المراوغة، بـ5 مراوغات ناجحة خلال اللقاء.

وقام نجم الأهلي السعودي، بـ3 تدخلات على الكرة، وربح في 11 التحام من لاعبي المنافس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، في حين يتصدر الهلال جدول الترتيب بـ53 نقطة، متبوعا بالنصر برصيد43 نقطة.

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