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رياضة

أبرز مُخلّفات الجولة العاشرة من عمر البطولة الوطنية

علي بهلولي
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أبرز مُخلّفات الجولة العاشرة من عمر البطولة الوطنية
ح.م
لقطة من مباراة شباب بلوزداد والضيف فريق مولودية البيّض.

لُعبت مساء السبت خمس مقابلات، بِرسم الجولة العاشرة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل “موبيليس” لِكرة القدم.

وجاءت نتائج هذه المقابلات منطقية إلى حدّ كبير، في انتظار إجراء مواجهتَين أُخريَين هذا الأحد. بينما تأجّل لقاء اتحاد العاصمة ومضيّفه اتحاد بسكرة إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال فريق “سوسطارة” بِمنافسة كأس “الكاف”.

وما زال فريق شباب بلوزداد النادي الوحيد الذي لم يتجرّع مرارة الخسارة.

ومُني مُتذيّل جدول الترتيب هلال شلغوم العيد بِالهزيمة الثامنة له على التوالي، فيما اهتزّت الشباك 15 مرّة، أي بِمعدّل 3 أهداف في كلّ مباراة.

وتألّق ثلاثة لاعبين بِتسجيل كلّ واحد منهم ثنائية، وهم: متوسط الميدان أحمد كندوسي والمهاجم غيلاس قناوي من وفاق سطيف، وفائق عمران لاعب الخطّ الأمامي لِنجم وقرة.

وإذا كان عمران قد افتتح عدّاد التهديف، فإن كندوسي رفع غلّته إلى 5 أهداف، نظير 3 أهداف لِزميله قناوي.

وتشكّلت نتائج اللّقاءات على النّحو التالي:

أ.الأربعاء 1 – ش.قسنطينة 2

ش.بلوزداد 1 – م.البيّض 0

و.سطيف 4 – ه.شلغوم العيد 0

ن.مقرة 4 – ج.الشلف 2

م.وهران 1 – ن.البارادو 0

واتّخذت لائحة الترتيب الشّكل التالي:

1- ش.قسنطينة 20ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 19ن (ناقص 3 مقابلات)

3- ا.العاصمة 16ن (ناقص 3 مقابلات)

4- ا.خنشلة 16ن (ناقص مقابلة)

5- و.سطيف 15ن (ناقص مقابلة)

6- ج.الشلف 13ن

7- أ.الأربعاء 12ن (ناقص مقابلة)

8- ن.مقرة 12ن

9- م.وهران 12ن (ناقص مقابلة)

10- م.الجزائر 11ن (ناقص 3 مقابلات)

11- م.البيّض 11ن

12- ا.بسكرة 10ن (ناقص مقابلتَين)

13- ش.الساورة 8ن (ناقص مقابلتَين)

14- ن.البارادو 8ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 5ن (ناقص 3 مقابلات)

16- ه.شلغوم العيد 1ن

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