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أبرز 8 متاحف في الجزائر

الشروق أونلاين
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أبرز 8 متاحف في الجزائر

تمتلك الجزائر العديد من المتاحف التي حظيت باهتمام كبير من السياح والزائرين.. لما تمثله من حافظة لتاريخ البلاد، وأيضا ذاكرة لماضيها النضالي…

في هذا الإنفوجرافيك جمعنا أبرز 8 متاحف في الجزائر.. فهل ترشحون متاحف أخرى للزيارة؟

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