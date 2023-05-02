تمتلك الجزائر العديد من المتاحف التي حظيت باهتمام كبير من السياح والزائرين.. لما تمثله من حافظة لتاريخ البلاد، وأيضا ذاكرة لماضيها النضالي…

في هذا الإنفوجرافيك جمعنا أبرز 8 متاحف في الجزائر.. فهل ترشحون متاحف أخرى للزيارة؟