أبطال أوروبا: محرز على موعد مع بن زيمة في مباراة تاريخية

تنتظر الدولي الجزائري رياض محرز الأربعاء، مباراة وصفت بالتارخية من أجل العبور إلى النهائي الأوروبي لمواجهة ليفربول في حال فوزه على ريال مدريد الاسباني،ضمن مباريات الإياب من دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021/2022.

وسيحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يسعى الهداف الجزائري للإطاحة بأصحاب الأرض وأصحاب النجمة 13 في دوري الأبطال في مباراة ستحسم من سيصل إلى نهائي باريس.

وتألق النجم الجزائري في مباراة الذهاب دون أن يحالفه الحظ لإحراز الأهداف.

ويذكر أن نادي ما نشيستر سيتي انتصر على ضيفه ريال مدريد في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة وصفها متبعون بالمجنونة، والتي سطع فيها نجم المهاجم كريم بن زيمة ذو الأصول الجزائرية حيث سجل الهدف الأول والثالث للريال .

ويترقب جمهور الجزائري رياض محرز عما إذا سيدخل التاريخ الكروي بمشاركة ناديه التتويج بلقبه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا في ظل نكسته الأخيرة وخسارته للقبين محليين، خاصة بعد تصدر الجزائري محرز قائمة هدافي الفريق بعد تقديمه لمستويات عالية في الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وشارك السيتزن 11 مرة في دوري الأبطال، حيث يرغب رفقاء محرز في الوصول للنهائي للمرة الثانية على التوالي، طامحين بالتتويج بلقب أبطال دوري أوروبا لأول مرة في تاريخ التشامبيونز ليغ.

أما نادي كريم بن زيمة فيعتبر من بين أكثر الأندية تتويجا باللقب بـ 13 مرة في51 معركة خاضها في أبطال أوروبا، وآخر لقب حصده كان في نسخة 2018.