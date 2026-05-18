أبطال إفريقيا يجوبون شوارع العاصمة في موكب احتفالي

قام وفد فريق اتحاد الجزائر، المكون من اللاعبين وأعضاء الطاقمين الفني والإداري، والمتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2026، سهرة الأحد، بجولة احتفالية على متن حافلة مكشوفة عبر شوارع العاصمة، وصولا إلى حي سوسطارة، المعقل التاريخي للنادي.

وقد حظي الفريق باستقبال جماهيري حافل طيلة المسار الرابط بين ملعب “5 جويلية” وحي سوسطارة، مرورا بعدة أحياء وبلديات من وسط العاصمة.

بعد الوصول في الساعات الأولى من الصباح من القاهرة واستفادت اللاعبين من قسط من الراحة، انطلقت عناصر الفريق بقيادة القائد سعدي رضواني في موكب احتفالي وسط حشود غفيرة جاءت للاحتفاء بهذا التتويج القاري الثاني بعد لقب سنة 2023، عزز به النادي ليس فقط سمعته، بل أيضا مكانة الجزائر في الساحة الكروية الإفريقية.

وجاب اللاعبون وهم يتداولون على حمل “السيدة الكأس”، شوارع العاصمة على متن حافلة مكشوفة ذات طابقين، عبر مسار مر بالعديد من النقاط، منها حيدرة، شارع ديدوش مراد، ساحة الشهداء وباب الوادي، وصولا إلى حي سوسطارة، نقطة نهاية هذه المسيرة الاحتفالية، حيث كان في استقبالهم آلاف الأنصار وعشاق كرة القدم.

وخلال المسار، كانت الحافلة مرفقة بعدد كبير من المناصرين على متن دراجات نارية، وسط تعزيزات أمنية وفرتها مصالح الأمن الوطني.

وفي أجواء احتفالية مميزة، كان اللاعبون يتبادلون التحيات مع أنصارهم، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة ليلا. كما حولت الأعلام الحمراء والسوداء المرفوعة من النوافذ وأصوات منبهات السيارات وسط الجزائر العاصمة إلى فضاء احتفالي كبير يعكس فرحة جماهيرية عارمة.

ورددت الجماهير التي غزت الشوارع أسماء أبطال أمسية القاهرة، بينما تعالت الزغاريد من الشرفات واختلطت بأهازيج الأنصار القادمة من كل الجهات، في مشهد احتفالي مرشح للاستمرار طوال الليل وفي الأيام القادمة بمختلف معاقل النادي العاصمي.

وكان فريق اتحاد الجزائر قد حقق، سهرة يوم السبت، أبرز إنجازاته هذا الموسم عقب تتويجه في النهائي على حساب نادي الزمالك المصري بملعب القاهرة الدولي.

ورغم تأخره في النتيجة (1-0) منذ البداية إثر ركلة جزاء نفذها الدولي الفلسطيني أوادي دباغ في الدقيقة الخامسة، إلا أن أبناء “سوسطارة”، الذين فازوا في مباراة الذهاب بنفس النتيجة، صمدوا إلى غاية ركلات الترجيح التي حسموها بنتيجة 8 مقابل 7.

وبهذا التتويج، يحرز اتحاد الجزائر لقبه الثاني في هذه المنافسة بعد لقب سنة 2023 الذي توج به على حساب فريق يانغ أفريكانز التنزاني.