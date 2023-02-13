-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
أبطال الجزائر
باقي بوخالفة
2023/02/13
28
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
هكذا ستوزع المياه في رمضان والصيف ونظام ذكي للتحويل
سائقون محترفون لوقف مجازر الطرقات
إسقاط “تسجيلات مزيفة” لمترشحين في بكالوريا 2023
فتح ملفّ المنحة السياحية للجزائريين المتجهين نحو الخارج
1900 مليار ديون والدفع بالتقسيط متاح لمدة 12 شهرا
واشنطن بوست: رجال الإنقاذ الجزائريون كانوا أبطال مدينة أديامان التركية
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
جمال بلعمري يفسخ عقده مع الوداد البيضاوي
2023/02/12
وظائف وهمية وأجور مرتفعة بشركة صاربي
2023/02/11
واقعة بوراوي.. عندما تصرخ الدولة الفرنسية في صمت!
2023/02/12
“سيال”.. قنبلة الشريك الفرنسي!
2023/02/11
تقرير دولي: أنبوب غالسي سيجعل الجزائر بطارية أوروبا الجديدة
2023/02/12
الرأي
المزيد
سقط القناع عن القناع
عمار يزلي
2023/02/13
الاتّجاهُ المعاكس!
عبد الناصر بن عيسى
2023/02/13
ثلاثة متطلبات لتطوير أداء الاقتصاد الجزائري
د. عمر هارون
2023/02/12
الزلزلة الكبرى بين الحقيقة القرآنية والفرضية الجيولوجية
محمد بوالروايح
2023/02/12
القطيعة مع فرنسا.. الحلّ الأخير؟
عبد الحميد عثماني
2023/02/12