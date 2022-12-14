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الجزائر

هذه توقعات أوبك حول الطلب العالمي على النفط خلال 2023

الشروق أونلاين
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هذه توقعات أوبك حول الطلب العالمي على النفط خلال 2023
ح.م

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023.

وفي تقرير حديث، أوضحت أوبك أنّ الطلب على النفط عام 2023 سيرتفع إلى 2.25 مليون برميل يوميا أي ينحو 2.3 بالمائة بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022.

وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي حول العالم، وأنّ آفاق النمو في اقتصادات رئيسية لا تزال تميل للتراجع، إلاّ أنّ هناك عوامل أخرى تدعم الاتجاه الصعودي منها تخفيف سياسة صفر كوفيد التي تتبناها الصين.

وتوقعت المنظمة انخفاض الطلب في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل، إذ أنّ الطلب الصيني على النفط انكمش في هذا العام بضغط من تدابير احتواء فيروس كورونا.

ورفعت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 2.8 بالمئة وتركت توقعاتها لعام 2023 دون تغيير عند 2.5 بالمئة، ورأت أنّ تخفيف سياسات كوفيد في الصين وضعف أسعار السلع الأولية تعتبر من العوامل التي تدعم النمو خلال الفترة المقبلة.

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