“أبناء الشهداء”: دعم لا مشروط لرئيس الجمهورية

المنظمة سجلت ارتياحها للتغيير الإيجابي

أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، خليفة سماتي، الأحد بالجزائر العاصمة، خلال افتتاح الدورة الـ43 للمجلس الوطني للمنظمة، على ضرورة مواصلة المسيرة النضالية لتصحيح وترميم هياكل المنظمة بغية تمكينها من أدوات العمل لتحقيق الأهداف التي تم تسطيرها خلال المؤتمر السادس للمنظمة.

وأوضح سماتي أن قواعد العمل هذه ستكون مبنية على “الصراحة والشفافية لتفادي تكرار الأخطاء والتجارب السابقة التي أفقدت المنظمة هيبتها وجرتها إلى متاهات وصراعات هامشية كادت أن تشل دورها في خدمة الوطن”.

وفي هذا السياق، جدد “دعم منظمة أبناء الشهداء اللامشروط لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطواته الرامية إلى إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة الجزائرية وحماية الذاكرة الوطنية”.

كما سجل سماتي ارتياحه لعودة الأمل لدى مختلف الشرائح الاجتماعية التي بدأت تشعر بـ”التغيير الايجابي” الذي ينبئ بمرحلة جديدة وواعدة لعودة المصداقية لمؤسسات الدولة بعد ما كادت أن تفقدها وتعصف بأركان الدولة الوطنية.

وعلى الصعيد الدولي، عبر المسؤول الأول في المنظمة عن الاهتمام الكبير الذي يبديه أبناء الشهداء لعقد القمة العربية في أوائل شهر نوفمبر القادم بالجزائر، لتكون “محطة حاسمة وانطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك وفرصة للم الشمل في وجه التحديات والمخاطر التي تحاك ضد الأمة العربية”، مبرزا أن “المؤامرات والدسائس التي تحيكها أنظمة التطبيع وعلى رأسها نظام المخزن، لم تثن سعي الجزائر لجمع الفصائل الفلسطينية وتوحيد صفوفها قبل عقد القمة العربية”.

وبعد أن أشار إلى الانتصارات التي حققتها قضية الصحراء الغربية من خلال الاعتراف بجبهة البوليساريو من قبل عدة دول، أوضح سماتي أن ذلك يعد دليلا على “قرب الانفراج لهذه القضية”.