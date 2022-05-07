أبناء الشهداء يستنفرون الشباب للانخراط في بناء “الجزائر الجديدة”

على لسان الأمين العام لمنظمتهم الوطنية، خليفة سماتي:

دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، خليفة سماتي، السبت بسطيف الشعب بجميع أطيافه لاسيما الشباب إلى الانخراط في مسعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى بناء الجزائر الجديدة.

وأكد سماتي خلال مؤتمر جهوي لولايات شرق البلاد نظم بدار الثقافة “هواري بومدين”، بأن “التفاف الشعب بجميع أطيافه وبمجتمعه المدني لاسيما الشباب حول مسعى رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة والجيش الوطني الشعبي سيساهم في تحقيق لحمة داخلية وقوة”.

وقال المتحدث بأن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تعمل مع مؤسسات الجمهورية على تجسيد مسعى رئيس الجمهورية كما أنها “تعمل بكل حزم من أجل إنجاح المؤتمر السادس للمنظمة المزمع انعقاده يومي 25 و26 ماي الجاري بالجزائر العاصمة لوضع هذا التنظيم في مساره الصحيح وتمكينه من المساهمة في بناء الجزائر الجديدة”.

كما أبرز بالمناسبة “ضرورة بذل المزيد من الجهود لإعادة المصداقية لهذا التنظيم واستعادة سمعته في المجتمع”، معتبرا أن الظروف التي مرت بها المنظمة “تستدعي من جميع إطاراتها اليوم استخلاص العبر والدروس ورص الصفوف والتحلي بروح المسؤولية والانضباط لإعطاء صورة مشرفة لها وللرسالة التي تأسست من أجلها”.