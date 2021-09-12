أبناء العقيبة في مهمة تجاوز أول عقبة

يستهل فريق شباب بلوزداد الأحد، مشاركته في النسخة الجديدة من رابطة أبطال إفريقيا بمواجهة مضيّفه أكوا يونايتد النيجيري، لحساب ذهاب الدور التمهيدي.

ويهدف شباب بلوزداد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في نيجيريا، لرفع حظوظه في التأهل إلى الدور الـ32 قبل إجراء مباراة العودة في الجزائر يوم19 سبتمبر الجاري.

وتنقل فريق “العقيبة” بتعداد مكتمل، باستثناء الثنائي بلخير وبكير بسبب الإضافة، كما يتواجد في قائمة اللاعبين المعنيين بالمباراة، الوافدين الجديدين أيت عبد السلام وشرايطية.

ويقود الشباب في المباراة التي تنطلق على الثالثة زوالا، المدرب المساعد كريم بختي، بعد رحيل المدرب زوران مانولوفيتش، وعدم تعاقد الإدارة إلى غاية الآن مع مدرب جديد يتولى العارضة الفنية لبطل الجزائر.

وستكن الأسماء الناشطة في الخط الأمامي للشباب أمام تحد كبير، يتمثل في التأكيد على إمكانياتها، وتعويض الهداف المغادر أمير سعيود الذي ينشط حاليا في نادي الطائي السعودي.

ويدير المباراة ثلاثي تحكيم ايفواري بقيادة الحكم الرئيسي “كليمون فرانكلان كبان” و مساعديه “كوابينان بروسبر” و “نوهو واترا”.