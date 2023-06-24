أبناء سوسطارة يتسيدون الأندية المغاربية إفريقيا

بعد إخفاق الوداد البيضاوي في نهائي رابطة الأبطال

تسيد فريق اتحاد الجزائر الأندية المغاربية على الصعيد الإفريقي، وهذا بعد تتويجه الأخير بكأس الكاف على حساب نادي ليانج أفريكانز التنزاني، مقابل تعثر ممثلي الكرة المغربية والتونسية، آخرها إخفاق الوداد البيضاوي المغربي في اللقاء النهائي أمام الأهلي المصري، حين فوت على نفسه كأس رابطة أبطال إفريقيا عقب اكتفائه بالتعادل بهدف لمثله في نهائي الإياب الذي لعب في الدار البيضاء.

حقق اتحاد الجزائر مكاسب معنوية جديدة تزامنا مع تتويجه بكأس “الكاف” تحت قيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، حين كسب الرهان ولو بصعوبة على حساب نادي ليانغ أفريكانز التنزاني، حين فاز رفقاء لوصيف في تنزانيا بهدفين مقابل هدف واحد وانهزامهم في ملعب 5 جويلية بهدف لصفر، ما مكن أبناء سوسطارة من تحقيق أول لقب على الصعيد الإفريقي يضاف إلى بقية التتويجات المحلية التي نالوها في البطولة والكأس. لقب بقدر ما أعاد التتويجات الإفريقية للأندية الجزائرية إلى الواجهة بعد 9 سنوات من الانتظار، بعد آخر تتويج قاري ناله وفاق سطيف نوفمبر 2014، فإن هذا اللقب مكن الاتحاد من التربع على عرش الأندية المغاربية إفريقيا خلال هذا الموسم، بحكم أنه الفريق الوحيد الذي نال اللقب القاري مقارنة بعدد الأندية المشاركة في مختلف المنافسات الإفريقية، سواء من الجزائر أم تونس أم المغرب.

وفي هذا الجانب، فقد عبرت الصحافة المغربية عن صدمة جماهيرها بعد أن خرجت الأندية المغربية خالية الوفاض من المسابقتين الإفريقيتين، حين فشل الوداد الرياضي في نيل النجمة الإفريقية الرابعة، بعد تعادله في الدار البيضاء أمام الأهلي المصري بهدف لمثله وخسارته بالقاهرة في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، علما أن الوداد البيضاوي هو الفريق المغربي الوحيد الذي نجح في بلوغ نهائي مسابقة قارية، في وقت فشلت الأندية الأخرى في بلوغ حتى الدور نصف النهائي، من ذلك نادي الجيش الملكي الذي أزاحه اتحاد الجزائر خلال منافسة كأس الكاف، فيما خرج الرجاء الرياضي من الدور ربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية أمام الأهلي المصري، وغادر نهضة بركان النسخة المنتهية من كأس الكاف من الدور الثاني مكرر أمام النادي المنستيري التونسي، وتوقف الجيش الملكي في الدور ربع النهائي لذات المسابقة، عندما أقصي على يد اتحاد الجزائر. ووصفت جريدة المنتخب المغربية الحصيلة بالسيئة، وهذا مقارنة مع حصيلة الموسم الماضي، التي شهدت سيطرة الأندية المغربية على كل الألقاب الإفريقية، حين توج الوداد الرياضي بلقب رابطة الأبطال الإفريقية، مقابل حصول نهضة بركان على لقبين، وهما كأس الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي. هذا الأخير كان تحت إشراف المدرب عبد الحق بن شيخة الذي أثرى مسيرته بإنجاز آخر في كأس الكاف مؤخرا مع اتحاد الجزائر.

والواضح، أن الانجاز القاري الذي حققه اتحاد الجزائر بعد كسبه كأس الكاف من شأنه أن يشكل محفزا معنويا بالنظر إلى الأبعاد الرمزية التي خلفها تألقه اللافت تحت قيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، ما يجعل الكرة في مرماه بغية التأكيد خلال الموسم المقبل، شأنه في ذلك شأن بقية ممثلي الكرة الجزائرية في المنافسات القارية للأندية خلال الموسم المقبل، خاصة وأن الموسم الحالي شهد بروز عدة أندية لكن مسارها توقف في منتصف الطريق، على غرار شبيبة القبائل وشباب بلوزداد، اللذين تجاوزا دوري المجموعات في رابطة أبطال أفريقيا بسلام لكنهما فشلا في تعبيد الطريق خلال بقية المشوار، ما يجعل الفرصة مواتية لممثلينا خلال الموسم المقبل بغية البرهنة والذهاب بعيدا أملا في تتويجات إضافية تثري خزينة الكرة الجزائرية في المحافل القارية.