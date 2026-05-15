أبناء سوسطارة يراهنون على مباغتة الزمالك للعودة بالتاج القاري

حريصون على استثمار أسبقية نتيجة الذهاب لتحقيق الغاية

يوجد اتحاد الجزائر في موقع جيد لقول كلمته في القاهرة أمام نادي الزمالك المصري، لحساب إياب نهائي كأس “الكاف”، وهذا بناء على أسبقية نتيجة لقاء الذهاب في الجزائر التي انتهت على وقع هدف دون رد لمصلحة “أبناء سوسطارة” الذين يراهنون على الاستثمار في هذا الجانب، ناهيك عن الأجواء المعنوية التي تتمتع بها المجموعة، وهو الأمر الذي يجعل أبناء المدرب السنغال لامين ندياي في موقع جيد للصمود والتفاوض مع لقاء اليوم بغية العودة بالتاج القاري من القاهرة.

تترقب الجماهير الجزائرية، وفي مقدمتهم أنصار اتحاد الجزائر، بشغف كبير موعد اللقاء المرتقب مساء اليوم في القاهرة بين الزمالك المصري واتحاد الجزائر، لحساب إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث تصب العديد من المعطيات في مصلحة ممثل الجزائر الذي تنقل إلى القاهرة المصرية بمعنويات مرتفعة، وهذا بناء على أفضلية نتيجة الذهاب التي انتهت لمصلحة زملاء الحراس بن بوط بهدف دون رد سجل في اللحظات الأخيرة عن طريق ركلة جزاء نفذها لخذاري بنجاح، وهو الهدف الذي ستكون له قيمة كبيرة في قلب الموازين إذا عرفت عناصر الاتحاد كيف تتفاوض من موقع جيد مع مجريات لقاء اليوم الذي يصفه الكثير بالمثير والحاسم، بحكم أن أصحاب الأرض سيرمون بكل ثقلهم بغية تدارك هدف السبق الذي سجله اتحاد الجزائر في نهائي الذهاب. وعلى ضوء ذلك، ينتظر أن تدخل عناصر الاتحاد أرضية الميدان بخطة حذرة تجمع بين التحفظ ورهان المباغتة لخلط حسابات المنافس الذي ينتظر أن يوظف معاركه الهجومية للضغط على منطقة الحراس بن بوط، وهو الأمر الذي يتطلب امتصاص هذا الضغط والرد عليه بهجمات معاكسة، مع الحرص على التنظيم في اللعب وتحصين منطقة الدفاع موازاة مع ضرورة كسب معركة الوسط لتسيير اللقاء وفقا لتوجيهات الطاقم الفني بقيادة المدرب السنغالي لامين ندياي الذي يملك خبرة كبيرة في الملاعب الإفريقية، وبتسم بحنكة واضحة في مثل هذه المباريات الهامة والمصرية التي تلعب على جزئيات كثيرا ما تصنع الفارق.

ويجمع الكثير من المتبعين بأن المشوار الذي حققه اتحاد الجزائر في المنافسة القارية يجعله يستحق الظفر بالتاج القاري، خاصة وأنه برهن على صحة إمكاناته خارج القواعد في عديد المناسبات، بدليل عودته بتأشيرة التأهل من خارج الديار خلال مباراة الدور ربع النهائي ثم مواجهة نصف النهائي أمام نادي أولمبيك أسفي المغربي، كما كشف هجوم الاتحاد عن قوته في التهديف خارج القواعد، ما مكنه من صنع الفارق وقلب الموازين، لعل أبرزها ما حدث في إياب المربع الذهبي في المغرب، في الوقت الذي يحسب للاتحاد هذه المرة تنقله إلى القاهرة وهو يملك أسبقية بهدف دون رد، ما يجعله يخوض لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة مع ضرورة الجمع بين الحذر والمغامرة، من خلال التعامل بحنكة مع نقاط قوة وضعف المنافس لتجاوز هذا الاختبار بسلام، بغية الظفر مجددا بالتاج القاري، وبالمرة تكرار سيناريو 2023 الذي جعل الاتحاد يهدي الكرة الجزائرية لقبا مهما عززه بلقب آخر في نفس العام، بعد تتويجه بكأس السوبر على حساب نادي الأهلي المصري، حيث يذهب الكثير إلى القول بأن الاتحاد قادر على قول كلمته في مباراة اليوم، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة متجانسة وعناصر من ذوي الخبرة والحضور المميز في مختلف الخطوط، بقيادة صمام الأمان وحارس عرين الاتحاد أسامة بن بوط، بمعية أسماء هامة قادرة على تسيير اللقاء بحنكة بغية التفاوض بشكل جيد أمام نادي الزمالك حتى يبصموا على إنجاز جديد وتتويج قاري آخر، يجعلهم ينهون الموسم بتميز بعدما افتكوا منذ أسبوعين لقب كأس الجمهورية، للمرة الثانية على التوالي، على حساب الجار شباب بلوزداد.