أبناء “سوسطارة” بإرادة الفوز للّعب بأريحية في 5 جويلية

ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي الأحد بتنزانيا

يطمح فريق اتحاد العاصمة إلى تحقيق نتيجة إيجابية، الأحد، في عاصمة تنزانيا “دار السلام”، عند ملاقاة نادي يانغ أفريكانز المحلي، في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، المقرر على ملعب “بنجامين مكابا ناسيونال ستاديوم”، وهو اللقاء الذي سيديره الحكم الكونغولي جون جاك نغامو، في لقاء مفتوح بالنسبة للطرفين، غير أنه سيكون مفخخا بالنسبة لاتحاد العاصمة الذي يتوجب عليه توخي الحيطة والحذر، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تريحه في لقاء الإياب، المقرر السبت القادم على ملعب 5 جويلية الأولمبي.

يشار إلى أن نهائي كأس الاتحاد الإفريقي الذي سيخوضه اتحاد العاصمة الأحد، يعد الثاني في تاريخ النادي على المستوى القاري، منذ تأسيس الفريق العام 1937، حيث سبق لأبناء “سوسطارة” وأن نشّطوا نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا عام 2015، وخسروه أمام ممثل الكرة في الكونغو الديمقراطية، نادي “تي بي مازيمبي”، حيث سقط الاتحاد على أرضه وأمام جماهيره في لقاء الذهاب بثنائية مقابل واحد، قبل أن يخسر أيضا في لقاء الإياب في “لومومباشي” بثنائية نظيفة.

ومن المنتظر، أن يجدد المدرب عبد الحق بن شيخة الثقة في نفس التشكيلة التي خاضت لقاء الإياب في المربع الذهبي أمام نادي أسيك ميموزا الإيفواري في الجزائر، من خلال مواصلة الاعتماد على أسامة بن بوط في حراسة المرمى، بلعيد، عليلات، رضواني ولوصيف في الدفاع، إضافة إلى كل من شيتة وبن زازة وزواري في خط الوسط، وكذا بوسليو أوربونيي ومحيوص في الخط الهجوم، غير أن عدم نجاعة محيوص في الخط الأمامي يبقى أهم مشكل يؤرق المدرب بن شيخة، الأمر الذي قد يجعله يستغنى عنه بنسبة كبيرة، ومن ثم الاعتماد على بلقاسمي الذي سجل الهدف الثاني في اللقاء الأخير أمام ميموزا عندما دخل بديلا لمحيوص في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

يانغ أفريكانز (تنزانيا) – إ. العاصمة (الأحد بداية من الساعة الثانية زوالا)

وبالمقابل، سيكون منافس الاتحاد المدعم بعدد كبير من المناصرين، وكذا رئيسة البلاد، سامية سولوحو، التي وضعت كل المرافق الرياضية تحت تصرف نادي يانغ أفريكانز منذ بلوغه الأدوار المتقدمة من المسابقة القارية، الأمر الذي شجع زملاء فيستون كالالا مايلي، أخطر عنصر في الفريق على التألق ومن ثم الذهاب بعيدا، كما يعد الدولي البوركينابي ستيفان عزيز كي، أيضا من أبرز العناصر في صفوف يانغ أفريكانز، فضلا عن براعة الحارس أوطالب مشيري الذي كان له الفضل الكبير في بلوغ فريقه نهائي كأس “الكاف”.

أنصار “أف سي سيمبا” سيناصرون اتحاد العاصمة

أكد عدد هائل من مناصري نادي “أف سي سيمبا” التنزاني، الغريم التقليدي” لنادي يانغ أفريكانز، مناصرتهم لاتحاد العاصمة في لقاء اليوم، آملين في تحقيق ممثل الكرة الجزائرية نتيجة إيجابية تمكنه من التتويج بالكأس الإفريقية، علما أن نادي سيمبا التنزاني خسر رسميا البطولة لصالح يانغ أفريكانز، قبل جولتين من نهاية المنافسة في تنزانيا، حيث يحتل منافس الاتحاد الصف الأول في الترتيب العام بمجموع 74 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن سيمبا الذي يجمع 67 نقطة.

أجواء “استثنائية” تعيشها العاصمة “دار السلام“

تعيش عاصمة تنزانيا “دار السلام”، في الساعات الأخيرة، أجواء استثنائية بمناسبة النهائي الإفريقي بين يانغ أفريكانز واتحاد العاصمة، حيث تزينت العاصمة بألوان النادي المحلي، فضلا عن الأجواء الاحتفالية واللوحات الرائعة التي يصنعها الأنصار هناك، الذين يجوبون كل أحياء العاصمة حاملين شعار “why not us “، “لماذا لا نحن” في إشارة إلى رغبتهم الكبيرة في حصد اللقب الإفريقي الأول لنادي يانغ أفريكانز.

مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة:

“اللاعبون مرتاحون.. وجاهزون لرفع التحدي في لقاء اليوم”

قال مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، إن بلوغ الدور النهائي من المسابقة القارية، لا علاقة له بالحظ إطلاقا، وبالتالي، يجب التنافس من أجل التتويج باللقب في نهاية المطاف الذي سيكون ثمرة كل الجهود المبذولة منذ بداية المسابقة، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية لاعبيه لرفع التحدي، ومن ثم التتويج بكأس الاتحاد الإفريقي.

كما أشاد بن شيخة بلاعبيه مؤكدا جاهزيتهم لخوض النهائي قائلا في هذا الصدد: “كل لاعب سيقول كلمته في اللقاء النهائي، وأنا بحاجة لكل العناصر دون استثناء، لكون مباراتي الجيش الملكي المغربي وأسيك ميموزا الإيفواري صارتا من الماضي”، قبل أن يضيف مدرب الاتحاد: “كمدرب للفريق أسعى لوضع اللاعبين في أفضل الظروف لتحقيق الهدف المنشود، أنا مرتاح وبالتالي، اللاعبون مرتاحون حتما قبل خوض اللقاء النهائي”، ليختم بن شيخة بقوله: “جمعنا معلومات كافية عن منافسنا في الفترة الأخيرة، نحن جاهزون لموعد النهائي وأرضية الميدان ستكون الفيصل بيننا”.

مدرب نادي يانغ أفريكانز التنزاني.. التونسي النابي لـ “الشروق”:

“حظوظ الفريقين متساوية.. والأفضل من سيتوج باللقب القاري”

قال مدرب نادي يانغ أفريكانز التنزاني، التونسي نصر الدين النابي، إن حظوظ الفريقين متساوية في التتويج باللقب القاري، بالنظر للمستويات التي قدماها في المسابقة القارية منذ انطلاقتها، كما أكد التقني التونسي أنه لم يكن ينتظر وصول فريقه إلى الدور النهائي من كأس الاتحاد الإفريقي، عقب خروجه من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا من دور المجموعات، مؤكدا أن هذه النقطة سترفع الضغط عن لاعبيه في موعد اليوم، كما قال النابي، في تصريح خص به “الشروق”، إن تعامل فريقه في المسابقة القارية بكل مباراة على حدة جعل فريقه يبلغ الدور النهائي، كذلك الأمر بالنسبة للمباراة النهائية، التي قال عنها إنها ستلعب على جزئيات”.

“اتحاد العاصمة فريق قوي.. ونحمد الله على تواجد المهاجم مايلي معنا”.