أبناء لعقيبة أمام حتمية تحقيق الفوز أمام الوحدة الإماراتي

الجولة الثانية للبطولة العربية

يراهن الممثل الجزائري الوحيد في البطولة العربية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، الجارية حاليا بالمملكة العربية السعودية، على تحقيق الفوز في خرجته الثانية أمام نادي الوحدة الإماراتي، من أجل تصحيح مساره والحفاظ على كامل حظوظه في مواصلة المغامرة لتجاوز دور المجموعات والتأهل إلى الدور ربع النهائي للمنافسة.

وبعد الهزيمة القاسية التي مني بها في المباراة الأولى يوم الجمعة الفارط أمام الرجاء البيضاوي المغربي ( 1 / 2 )، أضحى شباب بلوزداد مطالب بالفوز في المواجهة الثانية التي لن تكون أسهل من مواجهته الأولى، وهذا بالنظر لقوة منافسه، الذي يملك في صفوفه لاعبين من الطراز العالمي.

ولا يشكو الشباب من أي غيابات أو إصابات قبل هذه المباراة، وتبدو كل الظروف مهيأة بالنسبة لرفقاء الحارس قندوز من أجل استعادة توازنهم والإبقاء على كامل حظوظهم في تسجيل نتيجة إيجابية.

من جهته، سيكون المدرب الجديد للشباب، البلجيكي سفان فندنبروك مطالب بإعادة ترتيب أموره ودفع لاعبيه نحو إخراج كامل طاقاتهم للتألق وتجنّب الخسارة التي تعني الخروج مبكرا من المنافسة.

فندنبروك: “الفوز على الوحدة الإماراتي حتمي للحفاظ على أمل التأهل”

أكد مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، بأن فريقه مجبر على تحقيق الفوز في مباراته الثانية ضمن دور مجموعات البطولة العربية، التي ستجمعه بنادي الوحدة الإماراتي.

وقال التقني البلجيكي، في الندوة الصحفية التي نشطها السبت: “علينا نسيان الهزيمة الأولى أمام الرجاء المغربي وتحقيق الفوز أمام الوحدة للحفاظ على آمالنا قائمة في التأهل”.

كما أوضح مدرب الشباب أنه تابع مباراة الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي التي لعبت الجمعة، معتبرا بأن اللقاء كان جيدا، وأن الفريقين يملكان إمكانيات فنية رائعة وفرديات مميزة إلى جانب تنظيم دفاعي محكم.

في ذات السياق، دعا المدرب البلجيكي لاعبيه لأن يكونوا حذرين ومركزين، من أجل استغلال كل الفرص. مختتما ” يملك الوحدة مهاجمين في المستوى أحدهما أرجنتيني والثاني برازيلي، واللقاء سيكون معقدا ولكن بعد الهزيمة أمام الرجاء، نحن مجبرون على الفوز”.

قندوز: مباراة الوحدة الإماراتي ستكون حاسمة في سباق التأهل

أكد حارس شباب بلوزداد، أليكسيس قندوز، أهمية مباراة اليوم الاثنين، التي ستجمع فريقه بالوحدة الإماراتي، في ثاني جولة من دور مجموعات البطولة العربية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال. وفي ندوة صحفية نشطها يوم السبت رفقة المدرب فندنبروك، قال قندوز: “المباراة القادمة ستكون مهمة جدا في سباق التأهل.. وبعد هزيمة مباراتنا الأولى أمام الرجاء نحن أمام حتمية الفوز”.

إلى ذلك، قال حارس الشباب بأن اللاعبين عازمين على تحقيق الفوز على ممثل الكرة الإماراتي، وأضاف: “سنقدم كل شيء من أجل مواصلة المغامرة بداية من مباراة الاثنين، والتي ستكون صعبة وحاسمة”.