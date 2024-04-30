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اقتصاد

أبواب اتصالات الجزائر “مفتوحة” في عيد العمال

الشروق أونلاين
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أبواب اتصالات الجزائر “مفتوحة” في عيد العمال
أرشيف
اتصالات الجزائر

 أعلنت اتصالات الجزائر يوم الثلاثاء في بيان، أنها وكالاتها التجارية ستستمر في العمل يوم الأربعاء 1 ماي المصادف لعيد العمال.

وحسب ما أوضحه البيان ” سيتم أداء المداومات خلال هذا اليوم، من أجل ضمان استمرارية خدمات المؤسسة لفائدة زبائنها”.

وسيتمّ ضمان الدوام في ولاية الجزائر، بالوكالانت التجارية للقبة، برج الكيفان، المحمدية، العربي بن مهيدي، بئر مراد رايس، عين النعجة، الرستمية، الأبيار، وبن عكنون، وذلك من الساعة العاشرة 10:00 صباحا، إلى الثالثة 15:00 مساء.

أما بالنسبة للولايات الأخرى، فسيتم ضمان المداومات على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية الموجودة بمقرات الولايات.

“وتجدد اتصالات الجزائر من خلال هذا الإجراء، التزامها الدائم بتلبية احتياجات وتطلعات زبائنها”، يقول ذات البيان. 

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