أبواب مفتوحة لتقويم سوء توجيه التلاميذ

للتحفيز على شعبة الرياضيات والتكوين المهني

تنظم وزارة التربية الوطنية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 27 أفريل الجاري، الأسبوع الوطني للإعلام والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني، لأجل تحسيس التلاميذ بأهمية الشعب الجديدة المستحدثة، وكذا لترغيبهم وتشجيعهم على اختبار الشعب التي تتلاءم ومستواهم الدراسي وتدعم مشروعهم الشخصي بعيدا عن رغبة الأولياء، للتقليص من نسبة الإعادة والحد من ظاهرة التسرب المدرسي.

وطلبت المديرية العامة للتعليم بوزارة التربية الوطنية في منشور وزاري يحمل الرقم 78 من مديري التربية للولايات، إعداد برنامج إعلامي متنوع يتضمن مجموعة من المحاور تساهم فيه مختلف القطاعات ذات الصلة كالتعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة والفنون، التكوين والتعليم المهنيين، الأمن والدرك الوطنيين، والديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، يهدف إلى تنظيم الأسبوع الوطني للإعلام والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني طيلة 11 يوما، وذلك بدءا من 16 أفريل الجاري، لفائدة تلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

وأشارت المديرية نفسها إلى أن فعاليات هذه التظاهرة الإعلامية، ستجرى في المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني وفي كل الفضاءات التي يمكن تخصيصها لهذا الغرض، والهدف منها الإلمام أولا بمختلف عروض الدراسة والتكوين، وثانيا الوعي بمتطلبات كل مسلك دراسي أو تكويني، وثالثا تفتح شخصيته وتنميتها في أبعادها المختلفة، ورابعا اكتشاف ميوله واستعداداته وقدراته وصقل مهاراته، وخامسا تشجيعه للتوجه نحو التكوين المهني في حال رسوبه في الدراسة.

وأضافت بأن التوجيه المدرسي والمهني من شأنه المساهمة في إكساب المتعلم آليات تساعده على بناء مشروعه الشخصي وبلورته، إلى جانب تنمية مهارات الاستعلام الذاتي والبحث والاستقصاء، بالإضافة إلى إثارة دافعيته وتشجيعه على التحصيل الدراسي، علاوة على الاندماج في وسطه المدرسي، والتفاعل الإيجابي معه، فضلا على الانفتاح على محيطه الدراسي والمهني، وكذا اكتساب كفاءات تمكنه من بناء واتخاذ قرارات واعية بخصوص حياته الدراسية ومستقبله الدراسي.

وأكدت مديرية للتعليم أن مديري المتوسطات والثانويات ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني مطالبون بالانخراط كليا في مسعى تحسيس التلاميذ بأهمية شعبتي الرياضيات والتقني رياضي في مساراتهم الدراسية والمهنية، وكذا تعريفهم بشعبة الفنون المستحدثة حديثا وتحفيزهم على اختيارها، بالإضافة إلى السهر على إطلاعهم على مختلف الآفاق المهنية المتاحة بعد كل تخصص دراسي، لاستيعابهم وتقديرهم لرهانات ومتطلبات سوق الشغل، من خلال تنظيم زيارات ميدانية إلى مختلف المؤسسات التكوينية والصناعية.

وأمرت الوصاية مديريها الولائيين بمتابعة تنفيذ العملية وموافاتها بتقرير مفصل عنها، يتضمن البرنامج المسطر ومجريات تنفيذه، وذلك قبل تاريخ 2 ماي المقبل، فيما حثتهم على ضرورة تسخير كل ما يتطلب إنجازه من وسائل مادية وموارد بشرية، من خلال التنسيق المحكم مع قطاعي الثقافة والفنون والتعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص.