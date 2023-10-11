أبواب ملعب قسنطينة تُفتتح على العاشرة صباحا

يُمكن للجمهور الجزائري أن يرتاد ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، هذا الخميس انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.

وتنطلق المباراة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري وضيفه فريق جزر الرّأس الأخضر، على السّاعة الثامنة ليلا.

وأكّد والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة أن سلطاته رصدت كلّ الإمكانيات اللازمة لِتنظيم هذه المقابلة، مُشدّدا في تصريحات إعلامية، على أن الأمر صار أشبه بـ “روتين”، ذلك أن مدينة “الجسور المعلّقة” اعتادت في الآونة الأخيرة على احتضان تظاهرات رياضية كبيرة.