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رياضة

أبواب ملعب قسنطينة تُفتتح على العاشرة صباحا

الشروق الرياضي
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أبواب ملعب قسنطينة تُفتتح على العاشرة صباحا
ح.م
ملعب "محمد حملاوي" بِقسنطينة.

يُمكن للجمهور الجزائري أن يرتاد ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، هذا الخميس انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.

وتنطلق المباراة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري وضيفه فريق جزر الرّأس الأخضر، على السّاعة الثامنة ليلا.

وأكّد والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة أن سلطاته رصدت كلّ الإمكانيات اللازمة لِتنظيم هذه المقابلة، مُشدّدا في تصريحات إعلامية، على أن الأمر صار أشبه بـ “روتين”، ذلك أن مدينة “الجسور المعلّقة” اعتادت في الآونة الأخيرة على احتضان تظاهرات رياضية كبيرة.

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