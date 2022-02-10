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رياضة

أبواق “المخزن”.. بعد مسلسل “ريان” تعود إلى هوايتها لِتنبش في القاذورات

علي بهلولي
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أبواق “المخزن”.. بعد مسلسل “ريان” تعود إلى هوايتها لِتنبش في القاذورات

لجأت حكومة ساحل العاج، الخميس، إلى تصويب البيان الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، والخاص بِبطولة إفريقيا للاعبي كرة القدم المحليين، نسخة 2023.

وكانت الحكومة الإيفوارية قد نشرت بيانا، جاء فيه أن بلدها ستحتضن هذه المنافسة، بدلا من الجزائر.

وحذفت الحكومة الإيفوارية العبارة “المزعومة” التي ذيّلت بها البيان، فيما كذّب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد ظهيرة الخميس هذه الأنباء الزّائفة، وأكّد أن بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ستُجرى بِالجزائر، ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023.

واللافت أن صحافة وأبواق والذباب الإلكتروني لِنظام المغربي محمد السادس سارعوا إلى نشر المزاعم، وهلّلوا لِتجريد وهمي للجزائر من تنظيم هذه المنافسة، وإسنادها إلى كوت ديفوار. في تقليد أصيل لِأبواق “المخزن”، التي حاولت أن تشغل الدّهماء بِحادثة الطفل “ريان” (رحمه الله)، مباشرة بعد ورطة منتخب فوزي لقجع في “كان” الكاميرون، ولمّا انتهى “المسلسل”، عادت إلى هوايتها لِتنبش في القاذورات.

بقي التساؤل إن كان هذا البيان الزّائف مجرّد خطأ اتّصالي من حكومة بلاد ساحل العاج، أو إحدى ألاعيب “الكاف” القذرة في الضغط وابتزاز مُنظّمي البطولات. كما يجب على مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يعوا جيّدا أن اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لوّثتها المصالح السياسية والتجارية، وأن يرتفعوا إلى مستوى مقام هذه التحدّيات الجديدة.

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التعليقات
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  • رياضي

    على دول شمال افريقيا تاسيس كيان جديد هو افريقيا الشمالية في مقابل افريقيا الجنوبية على طريقة الامريكيتين الشمالية والجنوبية وهذا هروبا من عنصرية الافارقة السود الذين لايحبون الافارقة البيض وقد سمعنا تصريحات ايتو وروجي ميلا التي تحمل الحقد والكراهية لشمال افريقيا... ويتأهل منا 2 او 3 فرق لكاس العالم وبقية الكراسي نتركها للجنوبيين ..وهكذا يرتاح الفرطاس من حكان الراس

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