أبواق من الداخل والخارج تسعى لتكسير الإيجابيات في الجزائر

شدد على الانخراط في إنجاح الألعاب المتوسطية... بلعيد:

قال رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، إن “البعض يراهن على عدم نجاح الألعاب المتوسطية بوهران، والأمر يتعلق بأبواق من الداخل والخارج تسعى لزرع السموم وتكسير كل ما هو إيجابي في البلاد، هؤلاء يتربصون لكل أخطائنا ويروجون لها على الصعيد الدولي بهدف المساس بسمعة الجزائر والتشكيك في قدراتها”.

وأوضح الجمعة من وهران أن “تلك الأبواق تريد المساس بوحدتنا ووطنيتنا وكرامتنا. يريدون إفشال العزائم وزرع الفتنة من خلال الترويج لأشياء وأحداث لا وجود لها تماما في الواقع. علينا أن نكون جميعا صفا واحدا للتصدي للمناوئين من خلال التجند لإنجاح الألعاب المتوسطية”.

مقابل ذلك، دعا بلعيد إطارات ومنتخبي ومناضلي حزبه إلى التجند من أجل إنجاح الدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تنطلق يوم 25 جوان بوهران.

وشدد بلعيد، في لقاء جمعه بمناضلي الحزب على مستوى ولاية وهران والولايات المجاورة، على أهمية التظاهرة المتوسطية، مؤكدا أن البعد الذي تكتسيه لا يقتصر فقط على الجانب الرياضي ”بما أن الرياضة والثقافة لم تعودا تنفصلان عن السياسة”.

وشدد المسؤول الأول لجبهة المستقبل في نفس السياق على أن مواقف حزبه دائما ما تنسجم مع المواقف الرسمية عندما يتعلق الأمر بمواجهة أي خطر يحدق بالبلاد، وهو ذات السلوك الذي يتبناه منذ أشهر مناضلو الحزب ومنتخبوه بولاية وهران من خلال الانخراط في تنظيم الألعاب المتوسطية، على حد تعبيره، داعيا كافة القوى السياسية إلى ”الترفع عن الخلافات في هذه الفترة بالذات لإنجاح العرس المتوسطي”.

وجدد نفس المتحدث التأكيد على أن حزبه كان دائما من دعاة ”التسامح والمصالحة الوطنية، وهي المبادئ التي لا يمكن من دونها التقدم إلى الأمام”، منوها باستمرار مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد نجاح الانتخابات الرئاسية في 2019، ”وهو الموعد الانتخابي الذي راهن البعض على إفشاله من دون جدوى”، على حد قوله.

وأردف بالقول في هذا الصدد: “نجحنا في الرئاسيات والآن يجب أن نسير مع بعض في صف واحد من أجل الوصول إلى الجزائر الجديدة خدمة للأجيال المقبلة، ولن يتأتى ذلك إلا بجمع الشمل وترسيخ قيم التسامح والمحبة والتفاني في العمل”.