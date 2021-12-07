أبوزهري: أي دعوة من الجزائر للحوار مرحب بها
قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس الفلسطينية، الثلاثاء، إن أي دعوة تصدر من الجزائر للحوار مرحب بها لأنها دولة تدفع أثمانا بسبب رفض التطبيع.
وقال أبو زهري الجزائر اليوم تمثل لقناة الأقصى: إن الجزائر دولة متقدمة في مواجهة حملات التطبيع وتتعرض لضغوط كبيرة وتدفع أثمانا جراء موقفها الأصيل من التطبيع.
وأضاف: أي دعوة تصدر من الجزائر بهدف الوحدة الفلسطينية من الطبيعي بلا شك أن ترحب حركة حماس بها.
وحسب أبو زهري: نقدر عاليا الدعوة الجزائرية بعقد لقاء فصائلي في الجزائر
وأضاف: ترحيب حركة حماس بالدعوة الجزائرية لعقد حوار وطني انطلاقا من حرصنا على تجاوز الخلاف الفلسطيني الداخلي وتعبيرا عن اعتزازنا بالموقف الجزائري.
وشدد القيادي في حماس على أن: الحوار الوطني سينعقد قبل القمة العربية حسب ما وصلنا، وسنجري اتصالات مع المسؤولين الجزائريين لفهم فحوى هذه الدعوة وترتيباتها.
وأضاف: أهمية عقد اللقاء الوطني الفلسطيني في الجزائر هدفه ليس فقط تقريب وجهات النظر الفلسطينية بل يسهم في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.
أبو زهري يتحدث “للأقصى” عن أهمية انعقاد اجتماع الفصائل في الجزائر مؤكدا على ترحيب حركته بالدعوة من الرئيس الجزائري.
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— DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) December 7, 2021