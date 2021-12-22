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الجزائر

أبوزهري: الرئيس تبون اختار الوقت المناسب لاجتماع الفصائل

الشروق أونلاين
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أبوزهري: الرئيس تبون اختار الوقت المناسب لاجتماع الفصائل
ح.م
رئيس الدائرة السياسية في حركة “حماس” الفلسطينية سامي أبو زهري

قال رئيس الدائرة السياسية في حركة “حماس” الفلسطينية، سامي أبو زهري، إن الرئيس عبد المجيد تبون اختار الوقت المناسب لإعلان مبادرة الجزائر لجمع الفصائل الفلسطينية.      

وأكد أبو زهري، الأربعاء، في كلمة له بمنتدى جريدة  الحوار قائلا: “الرئيس عبد المجيد تبون أحسن اختيار توقيت الإعلان عن مبادرة اجتماع الفصائل الفلسطينية بالجزائر”.

وأضاف قائلا الجزائر قامت بخطوات كبيرة لاستعادة دورها خاصة مع الهرولة الكبيرة نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وفي في ظل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تعقد مع العدو”.

وأكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أن وجود الجزائر في مقدمة الصف وتحولها لدولة مواجهة يستدعي تنسيق الجهود بينها وبين الفلسطينيين.

وأضاف أبو زهري وأكد رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس على حرص الحركة على إنجاح المبادرة الجزائرية

وقال “الجزائر أعلنت أنها ستقود المرحلة لاحتضان القضية وتحشيد الجهود في المنطقة لاستعادة مكانة القضية الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر.

وتابع قائلا: “الجزائر لم تكتف بالشعارات بل ترجمت أقوالها لأفعال لقطع الطريق أمام الاحتلال لعضوية الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف أبو زهري “نعتز بالدور الجزائري وسعداء ونقول للرئيس تبون امضي على بركة الله إخوانك معك والى جانب في مواجهة التحديات”.

وأشار أبو زهري إلى أن ثمن رفض التطبيع هو اقل بكثير من ثمن التهاوي في حضن الاحتلال الإسرائيلي”.

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