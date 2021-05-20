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أبوزهري للشروق: ملتزمون بوقف إطلاق النار وحققنا النصر على العدو
العالم

أبوزهري للشروق: ملتزمون بوقف إطلاق النار وحققنا النصر على العدو

عبد السلام سكية
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أبوزهري للشروق: ملتزمون بوقف إطلاق النار وحققنا النصر على العدو

أكد الناطق الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، سامي ابو زهري، أن الحركة وافقت على وقف إطلاق النار مع العدو الصهيوني، الذي يبدأ الثانية من فجر الجمعة، وعد ذلك انتصارا للمقاومة الفلسطينية.

وقال أبو زهري للشروق، إن شاء الله الإتفاق تم برعاية مصرية، وستلزم به المقاومة. وفي تقدير نفس المتحدث أن الانتصار الذي تم تحقيقه على المحتل رسالة واضحة له بأن القدس الشريف والمسجد الأقصى لا يمكن أن السماح بتدنيسه، وأنهم مستعدون لدفع مل التكاليف حماية للمقدسات.

وقدم أبو زهري، مقومات النصر هذه المرة، ومن ذلك إجبار ملايين الصهاينة على الذهاب للملاجئ خشية من الصواريخ، وتعطيل مطاراته.

عبد السلام سكية

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