-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
لمخاطرها على الصحة

“أبوس” تحذر من الإفراط في تناول “الزلابية” و”قلب اللوز”

نادية. س
  • 93
  • 0
“أبوس” تحذر من الإفراط في تناول “الزلابية” و”قلب اللوز”
أرشيف

تُعتبر الحلويّات الرّمضانيّة سيدة المائدة خلال الشهر الفضيل، ما يجعل الجزائرييّن يقبلون على شرائها وبشكل كبير، والأمر جعل المُنظمة الوطنية لحماية المستهلك، تحذّر من الإفراط في استهلاك الـ”زلابيّة” و”قلب اللوز” بسبب مُحتواهما العالي من مادة السّكّر.
ويُقبل كثير من الأشخاص وخاص الأطفال منهم، على استهلاك كمّيات كبيرة من مختلف الحلويات الرّمضانية خلال سهرات ما بعد الإفطار، بل ويعوّضون بها أطعمة صحية على غرار الفاكهة.
وتحذر المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المُستهلك “أبوس”، من خطورة الإفراط في تناول السّكريات بعد الصيام، لأن مخاطرها عديدة ومن أهمها، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في نسبة السكر بالدم، والذي يصحبه شعور بالتعب والرعشة والغضب. كما أن تناول السكريات وبكثرة، يعرض صاحبه لخطر الإصابة بالسكري لأنها سكريات سريعة الذوبان، فتمنح الشخص إحساسا سريعا بالجوع، ما يجعله يقبل على الأكل وبشراهة، معرضا نفسه لخطر السّمنة.
زيادة على التعرض لمختلف اضطرابات الجهاز الهضمي، من انتفاخات وتشنجات بالمعدة، آلام القولون ونوبات الإسهال.

وتنصح المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، العائلات، بالاستمتاع، بالحلويات الرمضانية باعتدال، عن طريق تناول كميات صغيرة من الحلويات، وأفضل لو يتم تحضيرها بالمنزل، تجنبا لزيوت القلي غير الصّحية، وللتحكم في مكوناتها.

مقالات ذات صلة
“تيك توك” يهدد عرش “فايسبوك” ويستقطب 17 مليون جزائري !

“تيك توك” يهدد عرش “فايسبوك” ويستقطب 17 مليون جزائري !

رمضان أحسن فرصة للإقلاع عن التدخين

رمضان أحسن فرصة للإقلاع عن التدخين

هذه الدول تعلن عن أول أيام رمضان المبارك

هذه الدول تعلن عن أول أيام رمضان المبارك

للمرة الخامسة: 9 طلبة جزائريين يتأهلون لمسابقة “هواوي” بالصين

للمرة الخامسة: 9 طلبة جزائريين يتأهلون لمسابقة “هواوي” بالصين

بالفيديو.. برنامج “غراس القيم” يضرب لجمهوره موعدا مع التميز في موسمه الرابع خلال رمضان

بالفيديو.. برنامج “غراس القيم” يضرب لجمهوره موعدا مع التميز في موسمه الرابع خلال رمضان

مصر: إحباط تهريب 437 قطعة أثرية بينها مومياء وتوابيت

مصر: إحباط تهريب 437 قطعة أثرية بينها مومياء وتوابيت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد