“أبوس” تحذر من الإفراط في تناول “الزلابية” و”قلب اللوز”

لمخاطرها على الصحة

تُعتبر الحلويّات الرّمضانيّة سيدة المائدة خلال الشهر الفضيل، ما يجعل الجزائرييّن يقبلون على شرائها وبشكل كبير، والأمر جعل المُنظمة الوطنية لحماية المستهلك، تحذّر من الإفراط في استهلاك الـ”زلابيّة” و”قلب اللوز” بسبب مُحتواهما العالي من مادة السّكّر.

ويُقبل كثير من الأشخاص وخاص الأطفال منهم، على استهلاك كمّيات كبيرة من مختلف الحلويات الرّمضانية خلال سهرات ما بعد الإفطار، بل ويعوّضون بها أطعمة صحية على غرار الفاكهة.

وتحذر المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المُستهلك “أبوس”، من خطورة الإفراط في تناول السّكريات بعد الصيام، لأن مخاطرها عديدة ومن أهمها، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في نسبة السكر بالدم، والذي يصحبه شعور بالتعب والرعشة والغضب. كما أن تناول السكريات وبكثرة، يعرض صاحبه لخطر الإصابة بالسكري لأنها سكريات سريعة الذوبان، فتمنح الشخص إحساسا سريعا بالجوع، ما يجعله يقبل على الأكل وبشراهة، معرضا نفسه لخطر السّمنة.

زيادة على التعرض لمختلف اضطرابات الجهاز الهضمي، من انتفاخات وتشنجات بالمعدة، آلام القولون ونوبات الإسهال.

وتنصح المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، العائلات، بالاستمتاع، بالحلويات الرمضانية باعتدال، عن طريق تناول كميات صغيرة من الحلويات، وأفضل لو يتم تحضيرها بالمنزل، تجنبا لزيوت القلي غير الصّحية، وللتحكم في مكوناتها.