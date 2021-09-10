أبو الدحداح أمام محكمة الجنايات قريبا

سيمثل مرتين خلال الدورة المقبلة

من المرتقب أن يمثل الإرهابي المعروف “زرقان أحسن” والمكنى “أبو الدحداح جلبيب” أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، خلال الدورة الجنائية المقرر انطلاقها بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، حيث سيتابع المتهم في ملفين جنائيين منفصلين رفقة عناصر إرهابية عن تهم الانخراط في جماعة إرهابية، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية حمل أسلحة حربية من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطات وجناية استعمال مواد متفجرة.

وحددت المحكمة تاريخ 8 نوفمبر المقبل لمعارضة الأحكام الغيابية الصادرة في حق المدعو “زرقان أحسن”، بعد إفراغ أمر بالقبض في حقه مؤخرا واستكمال إجراءات متابعته التي باشرها قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

وبخصوص الملف الثاني سيخضع “أبو الدحداح” بتاريخ 14 نوفمبر للمحاكمة رفقة 46 شخصا منهم 22 موقوفا، حول وقائع خطيرة مست بأمن المواطنين وسلامة الحياة الخاصة للأشخاص، وكذا أعمال تخريبية زرعت الرعب خلال العشرية السوداء، وصناعة المتفجرات، ونصب حواجز مزيفة لاغتيال عناصر الشرطة والدرك بالطرقات، حيث ستوجه لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، حمل سلاح حربي وذخيرة من الصنف الرابع بدون رخصة وحيازة مواد متفجرة، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة الإرهابية بالملف الثاني تم تفكيك خيوطها خلال اشتباكات مسلحة مع أفراد الجيش سنة 2016، وإلقاء القبض على عدد من العناصر الناشطة على مستوى جبال تيزي وزو بالتحديد بمنطقتي “اعكوران” و”عزازڨة”، على رأسهم المدعو “ب،زكريا” وآخرين، من بينهم الملقب “سراقة” “م، بلقاسم”، والملقب “إبليس” المدعو”ش، احمد”، حيث أصيب معظمهم بجروح خطيرة خلال الاشتباك، كما كشف الاستجواب الأمني لاحقا عن هويات إرهابيين آخرين أدرجت أسماءهم في ملف الحال.

يذكر أن المتهم “أحسن زرقان” تم توقيفه بتاريخ 18 ديسمبر الفارط، من قبل عناصر الجيش بمنطقة “تامنجار” بالمرتفعات الجبلية في ولاية جيجل، وحجز مبالغ مالية معتبرة، وقد أدلى باعترافات خطيرة خلال استجوابه كما كشف عن المخططات الإرهابية لجماعة الإخوان خلال العامين الماضيين ضد الجزائر، لإثارة الفوضى والتحريض على العنف وحمل السلاح واستهداف مظاهرات الحراك الشعبي.