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الجزائر

أبو الغيط: الجزائر ستكون خير ممثل ومدافع عن القضايا العربية

الشروق أونلاين
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أبو الغيط: الجزائر ستكون خير ممثل ومدافع عن القضايا العربية
ح.م

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، معربا عن ثقته في أنها ستكون “خير ممثل ومدافع عن ‎القضايا العربية” خلال هذه العهدة.

وقال أبو الغيط: “أهنئ الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة 2024-2025، وأثق أنها ستكون خير ممثل ومدافع عن ‎القضايا العربية خلال هذه الفترة”.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك،  الثلاثاء، الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، على أن تبدأ ولايتها في 1 يناير 2024 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

وبذلك تكون هذه المرة الرابعة في تاريخ الجزائر التي تفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005.

وقد لقي انتخاب الجزائر بهذا المقعد ترحيبا دوليا واسعا، بحكم وزنها ودورها على الأصعدة الجهوية والإقليمية والدولية.

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