أبو الغيط: الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب كل عربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، على أهمية القضية الفلسطينية في العالم العربي حيث اعتبرها قضية كل الدولة العربية وشرفها.

قال أبو الغيط في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية في دورتها الـ31 أن الدفاع عن هذه القضية المحورية- القضية الفلسطينية-، هو واجب على كل عربي.

وشدد في ذات الشأن، أن ما يجري من تصعيد في الأراضي المحتلة بسبب سياسات القمع والقتل التي يمارسها الاحتلال بدم بارد يعتبر تصعيد ينذر بما هو أسوأ.

ابو الغيط تأسف في كلمته أمام القادة العرب، من موقف العالم الذي يبقى مكتوف اليدين، حيث لا يدافع عن حل الدولتين سوى من طرف اللسان.

وفي نفس السياق، قال إن الإجماع العربي ما زال منعقدا على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا ان لا يوجد طريق آخر سوى إطلاق عملية سلمية جادة، وذلك على أساس من المرجعيات المعروفة والقانون الدولي.