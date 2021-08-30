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الجزائر

أبو الغيط: الشعب الليبي يعلق آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة

الشروق أونلاين
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أبو الغيط: الشعب الليبي يعلق آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أهمية التوافق على قاعد دستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل في ليبيا.

 وقال أبو الغيط، الاثنين، في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا الذي تحتضنه الجزائر، إن الشعب الليبي يعلق أمالا كبيرة على الانتخابات للخروج من الأزمة، وهو ما يحتم على الأطراف الليبية التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.

وأضاف أبو الغيط أن توحيد المؤسسات الليبية وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية هو أحد أهم ركائز العملية الانتقالية في ليبيا. مشيرا إلى أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ضروري ولازم.

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