أبو الغيط بالجزائر تحضيرا للقمة العربية

يشرع الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإثنين في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين وهذا بدعوة من وزير الخارجية رمطان لعمامرة واستعدادا للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان لجامعة الدول العربية يغادر أبو الغيط، القاهرة ظهر الإثنين 20 جوان على رأس وفد من الأمانة العامة متوجهاً الي الجزائر في زيارة تستمر يومين.

ومن المنتظر أن يحظى أبو الغيظ حسب تصريح للمتحدث باسمه، باستقبال من الرئيس عبد المجيد تبون في اطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية الحادية والثلاثين التي تحتضنها الجزائر في مطلع نوفمبر المقبل للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية.​

وأضاف نفس المتحدث، أن الزيارة ستشمل أيضاً محادثات للأمين العام مع وزير الخارجية لعمامرة حول عدد من الموضوعات العربية المطروحة علي جدول أعمال القمة المقبلة وكذا الأمور ذات الصلة بالاعداد للقمة.

كما سيتم عقد لقاء موسع للأمين العام مع كبار مسؤولي الخارجية الجزائرية للحديث عن ذات الموضوعات.​ يؤكد المصدر ذاته.