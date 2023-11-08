أبو الغيط: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ مستويات غير مسبوقة

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الأربعاء، من انفجار كامل للوضع في الضفة الغربية. بسبب إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القتل والقمع وتشديد الحصار.

كما يشجّع الاحتلال “تسلّح المستوطنين الخارجين على القانون، بما يُنذر باندلاع المزيد من العنف”، يقول المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي.

وقال رشدي إن الاحتلال “يشنّ حرباً حقيقية على الضفة، سقط خلالها نحو 163 شهيدا فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي. كما اعتقل أكثر من ألفي فلسطيني”.

قبل أن يحذّر من أن “عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في مناطق واسعة من الضفة، قد بلغ مستويات غير مسبوقة. ولا يُمكن السكوت عنه”.

واعتبر المتحدث أن “العالم كله يُتابع وقائع مخزية لهجمات المستوطنين على بيوت الفلسطينيين، ومحاصيلهم الزراعية، وتدمير ممتلكاتهم، وإخراجهم من منازلهم”.