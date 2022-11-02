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الجزائر

أبو الغيط: قمة الجزائر ناجحة من حيث التمثيل والتوافق

الشروق أونلاين
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أبو الغيط: قمة الجزائر ناجحة من حيث التمثيل والتوافق

قال الأمين العام للجامعة العربية، احمد أبو الغيط، ان قمة الجزائر كانت من أهم القمم العربية من حيث التمثيل، وكذا التوافق بين قادة الدول.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، في الندوة الصحفية المشتركة التي نظمها مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ان القمة العربية بالجزائر حضرها 17 رئيسا وولي العهد و4 آخرين كان تمثيلهم عالي جدا.

وتابع ابو الغيط”هذه القمة هي أكثر القمم العربية نجاحا وأكثر القمم من حيث مستوى التمثيل.

وأضاف أبو الغيط “نحن نحاول في اجتماعات وزارية أن نقر ما سبق إصداره من قرارات في سطر واحد، والاجتماعات الوزارية تبنت هذا الإجماع”.

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