أبو الغيط: مشاورات مباشرة بين القادة العرب “بدون مساعدين” في قمة الجزائر

ستعرف أشغال القمة العربية التي تحتضنها الجزائر في 1 و2 نوفمبر المقبل، تشكيل مجموعة تشاور بين القادة العرب بشكل مباشر، ومن دون إشراك مساعديهم، حسب ما كشف عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال أبو الغيط في حديث لإذاعة الجزائر:”يُنتظر تشكيل مجموعة تشاور بين القادة العرب، للتحادث في مختلف القضايا، دون إشراك مساعديهم”. وأضاف:”سيكون لهذا الحديث التشاوري فائدته في لمّ الشمل”.

وحول القضايا ذات الأولوية، التي ستطرح في قمة الجزائر، أوضح الأمين العام أنها تتمحور حول “إنقاذ الدول العربية المعرّضة للتدخلات، وتسوية أوضاع المنطقة العربية وإيجاد الحلول”.

أبو الغيط:”القمة العربية ستكون للمّ الشمل بحضور القادة العرب”

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اطلاع كامل بكل الترتيبات المتعلقة بالتحضير للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

وقال أبو الغيط عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “لقائي بالرئيس عبد المجيد تبون اتسم بالحماس والولاء للوطن العربي، والرغبة الأكيدة في تحقيق نجاح كامل للقمة العربية”.

وأضاف المتحدث “راجعت الرئيس في كافة المسائل المتعلقة بالقمة العربية، وتبينت أنه على اطلاع كامل بكل الترتيبات، وينوي استقبال القادة العرب عند وصولهم إلى الجزائر”.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القمة تؤشر على أنها سوف تكون قمة للم الشمل.

وأوضح أبو الغيط “هنأت الرئيس في نجاحه في تحقيق مصالحة فلسطينية، نأمل أن يتمسك الفلسطينيون بها وينفذونها حرفيا، وأن يصدقوا مع أنفسهم دفاعا عن مستقبل فلسطين”.

وأكد أبو الغيط إن الجزائر ستكون في عرس يوم 1 و2 نوفمبر حضور عدد كبير من القادة العرب.

أبو الغيط يشيد بدور الرئيس تبون لتحقيق الوحدة الفلسطينية

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مساء الأحد، جلسة عمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وتأتي زيارة أبو الغيط للجزائر، في إطار التنسيق المتواصل لاستكمال التحضيرات للقمة العربية التي تحتضنها البلاد يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وحسب بيان للخارجية، فقد تركزت المحادثات بين الطرفين حول “الجوانب الجوهرية ذات الصلة بالقمة العربية، حيث استعرض الطرفان أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها”.

كما تحدث لعمامرة مع أبو الغيط عن “آفاق بلورة قرارات طموحة، تتيح خلق ديناميكية جديدة لترقية العمل العربي المشترك.. في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم”.

وقد أشاد أبو الغيط بالمناسبة “بدور الرئيس تبون، وبجهوده الحميدة التي تكللت باتفاق قادة الفصائل الفلسطينية، وتوقيعهم على إعلان الجزائر من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية”.