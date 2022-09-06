أبو الغيط: نتطلع بكل ثقة للقمة العربية بالجزائر شهر نوفمبر

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، عن تطلعه بكل ثقة للقمة القادمة في الجزائر في نوفمبر القادم داعيا لان تكون محطة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك.

وأعلن أبو الغيط في كلمته أمام الوزاري العربي في دورته الـ 158 عن أمله في أن تكون قمة الجزائر سبباً للالتئام والوحدة وتعبيراً أصيلاً عن الرأي العام في البلدان العربية الذي يرغب في رؤية زعمائه وقد اجتمع شملهم وتوحدت كلمتهم.

ودعا أمين عام الجماعة العربية القادة العرب إلى “معالجة أي خلاف، واحتواء أي مشكلة واضعين نصب أعيننا على الدوام المصلحة العربية العلياحريصين كل الحرص على متانة الرابطة التي تجمعنا”.

الرئيس المصري يتسلم دعوة لحضور القمة العربية بالجزائر

وسلم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الثلاثاء، دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون لنظيره المصري عبد الفتاح السسيسي، لحضور القمة العربية المقررة بالجزائر شهر نوفمبر القادم.

وحسب بيان للوزارة “بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استُقبل اليومبقصر الاتحادية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، من قبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، السيد عبد الفتاح السيسي”.

وأوضح “خلال المقابلة، سلم الوزير لعمامرة للرئيس المصري رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال القمة العربية (31) المقرر عقدها بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022، وأبلغه بهذه المناسبة، تحياته الخالصة وتطلعه لمواصلة العمل معه لتعزيز التعاون الثنائي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف “من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ تقديره لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مثمنا جهوده ومساعيه لتوفير عوامل نجاح القمة العربية المقبلة، ومؤكدا حرصه للمشاركة والمساهمة شخصيا في دعم هذه الجهود لضمان تكليل هذا الاستحقاق العربي الهام بنتائج تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية”.

وأكد البيان “جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما للديناميكية الجديدة التي يشهدها التعاون الثنائي على ضوء القرارات التي اتخذها قائدا البلدين خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر مطلع العام الحالي. كما تم التطرق إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى العالم العربي”.