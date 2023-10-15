أبو الغيط وفكي يطالبان بوقف فوري للأعمال العسكرية في القطاع

طالب كل من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي "بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة".

طالبت كل من الأمانة العامة لجامعة الدول ومفوضية الاتحاد الإفريقي “بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة”، وهذا بعد لقاء جمع كلا من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة اليوم 15 أكتوبر.

وعبر بيان مشترك، طالبت المنظمتان “بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة، وبجهد دولي متضافر من أجل توفير المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الأساسية لـ 2.2 مليون فلسطيني.”

كما عبرتا أيضا “عن انزعاجهما العميق حيال الأوامر الصادرة لأكثر من مليون فلسطيني بمغادرة منازلهم، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.” وطالبتا “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم قبل فوات الأوان لوقف كارثة تحدث أمام أعيننا.”

الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي شددتا في بيانهما “على الحاجة الماسة لتجنب التصعيد، مع التأكيد على أن عملية برية إسرائيلية ستنطوي من دون شك على عدد كبير من الضحايا من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، الأمر الذي قد يُفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة.”

ليطالبا في بيانهما المشترك “المجتمع الدولي بالتمسك بالمبادئ المشتركة للإنسانية والعدالة”.

المنظمتان، وعلى ضوء ما يعيشه سكان غزة جراء القصف والحصار، شددتا أيضا “على الحاجة الماسة لفتح ممر إنساني لتوفير المساعدات الأساسية للسكان وإغاثة الجرحى، مع تأكيدهما أنه لا يمكن القبول بالعقاب الجماعي.”