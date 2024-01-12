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أبو الغيط يتباحث مع لعمامرة الوضع في السودان

الشروق أونلاين
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أبو الغيط يتباحث مع لعمامرة الوضع في السودان
جامعة الدول العربية
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة بمقر الجامعة، يوم الخميس 11 جانفي.

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، يوم أمس الخميس 11 جانفي.

وحسب البيان الذي نشرته جامعة الدول العربية اليوم، صرّح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، أن أبو الغيط هنأ لعمامرة علي توليه منصبه مؤكداً “على ثقته في قدراته وعلاقاته المتوازنة مع كافة الأطراف من أجل محاولة التوصل إلي حلحلة للأزمة السودانية.”

كما أضاف ذات المتحدث أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط “أكد خلال المقابلة على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الأزمة في السودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب في أسرع وقت والحفاظ علي أرواح السودانيين ووحدة أراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية”، كذلك “إطلاق حوار وطني سوداني شامل”

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، من جهته، يضيف ذات البيان، أعرب “عن تفهمه الكامل لتلك المحددات”، كما قام بإطلاع أبو الغيط على رؤيته للتكليف المنوط به والمتمحور “حول تحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين الإطراف الفاعلة في السودان سواء مدنية أو عسكرية بهدف وقف إطلاق الحرب والعودة لعملية سياسية شاملة لإنقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها.”

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