أبو الغيط يحذّر من تأثير النزاع في السودان على الأمن الغذائي العربي

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الخميس، من خطورة تأثير النزاع القائم في السودان على الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وقال أبو الغيط خلال لقائه مع إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية العامة، أن “الأوضاع الخطيرة في السودان تستدعي تحركا عربيا ودوليا سريعا”.

وتابع المسؤول أن “الاقتتال في البلاد أدى إلى تعطل المشروعات الزراعية، وتوقف نقل السلع، وتلف كميات كبيرة منها، إلى جانب ارتفاع أسعارها”.

ويعرف السودان منذ منتصف أفريل الماضي، مواجهات عنيفة بين الجيش النظامي للبلاد، وقوات التدخل السريع التي يقودها حميدتي.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص، ونزوح الآلاف هربا من مساكنهم في مناطق النزاع.