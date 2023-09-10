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الجزائر

أبو الغيط يحيّي وقوف الجزائر إلى جوار المغرب بعد زلزال الحوز

الشروق أونلاين
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أبو الغيط يحيّي وقوف الجزائر إلى جوار المغرب بعد زلزال الحوز
ح. م
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بموقف الجزائر ووقوفها إلى جانب المغرب بعد تعرض إقليم الحوز بالمغرب إلى زلزال.

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بموقف الجزائر ووقوفها إلى جانب المغرب بعد تعرض إقليم الحوز بالمغرب إلى زلزال.

أبو الغيط نشر على حسابه في موقع “إكس” منشورا حيى فيه “الموقف العروبي الأصيل من الجزائر في الوقوف إلى جوار المغرب”.

وقد عرضت الجزائر مخططا طارئا لمساعدة الشعب المغربي يضم إرسال 80 منقذا متخصصا، متكونا من فريق للإنقاذ والبحث، وفريق طبي، وفرقة سينوتقنية متخصصة في البحث على الأشخاص تحت الأنقاض، إضافة إلى مساعدات إنسانية أولية، على غرار الخيم وأسرة المخيمات والأغطية.

كما قامت الجزائر أيضا بفتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدّة مناطق من المغرب.

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