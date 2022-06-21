أبو الغيط يشيد بتحضيرات الجزائر لاحتضان القمة العربية

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بالتحضيرات والجهود التي تبذلها الجزائر لاحتضان القمة العربية المزمع تنظيمها يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022

وجاء هذا خلال جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الثلاثاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمشاركة وفدي الجانبين.

وحسب ما أفاده بيان للوزارة فقد تركزت المباحثات خلال هذه الجلسة على جميع جوانب الترتيبات المتعلقة بالقمة العربية المرتقبة بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 وكذا القضايا الدولية التي تهم الشأن العربي.

وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها الجزائر وبالأفكار التنظيمية المطروحة بغية تمكين القادة العرب من مشاركة الجزائر أفراحها بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية وفي نفس الوقت الاستلهام من هذا التاريخ المجيد لبلورة رؤية طموحة ترقى إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية وتستجيب بفعالية للتحديات التي تفرضها التطورات الراهنة على الساحة الدولية. يضيف البيان.

كما اتفق الطرفان على مواصلة وتعزيز التنسيق في المراحل المقبلة لإنجاح هذه القمة وجعلها محطة أساسية في مسيرة العمل العربي المشترك.

وأجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية على انفراد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي وصل إلى الجزائر مساء الإثنين في زيارة عمل تدوم يومين.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية فان الزيارة “تندرج في إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 وكذا حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة”.

وتابع البيان “ومن المنتظر أن يعقد الوزير لعمامرة مع ضيفه يوم الغد جلسة عمل موسعة تشمل وفدي الجانبين لمناقشة هذه المواضيع بإسهاب والوقوف على التقدم الذي أحرزته مختلف المسارات التحضيرية لهذا الحدث العربي الهام الذي سيلتئم بالجزائر تزامناً مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة”.