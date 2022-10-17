أبو الغيط يشيد بدور الرئيس تبون لتحقيق الوحدة الفلسطينية

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مساء الأحد، جلسة عمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وتأتي زيارة أبو الغيط للجزائر، في إطار التنسيق المتواصل لاستكمال التحضيرات للقمة العربية التي تحتضنها البلاد يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وحسب بيان للخارجية، فقد تركزت المحادثات بين الطرفين حول “الجوانب الجوهرية ذات الصلة بالقمة العربية، حيث استعرض الطرفان أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها”.

كما تحدث لعمامرة مع أبو الغيط عن “آفاق بلورة قرارات طموحة، تتيح خلق ديناميكية جديدة لترقية العمل العربي المشترك.. في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم”.

وقد أشاد أبو الغيط بالمناسبة “بدور الرئيس تبون، وبجهوده الحميدة التي تكللت باتفاق قادة الفصائل الفلسطينية، وتوقيعهم على إعلان الجزائر من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية”.