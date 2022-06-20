أبو الغيط يصل الجزائر ويجري محادثات على إنفراد مع لعمامرة

أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية على انفراد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي وصل إلى الجزائر مساء اليوم في زيارة عمل تدوم يومين.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية فان الزيارة “تندرج في إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 وكذا حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة”.

وتابع البيان “ومن المنتظر أن يعقد الوزير لعمامرة مع ضيفه يوم الغد جلسة عمل موسعة تشمل وفدي الجانبين لمناقشة هذه المواضيع بإسهاب والوقوف على التقدم الذي أحرزته مختلف المسارات التحضيرية لهذا الحدث العربي الهام الذي سيلتئم بالجزائر تزامناً مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة”.