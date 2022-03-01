أبو تريكة لـ”الفيفا”: أنتم تكيلون بمكيالين!

بعد قراره بمنع الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في جميع البطولات الكروية. هاجم الدولي السابق والمحلّل الرياضي المصري محمد أبو تريكة، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وقال إنه “يكيل بمكيالين” عندما يتعلّق الأمر بالكيان الصهيوني.

وفي بيان نشره على موقعها الرسمي، أعلن الفيفا يوم الإثنين، عن حرمان جميع الفرق والمنتخبات الروسية من المشاركة في أي مسابقة كروية. إلى إشعار لاحق. وهذا على خلفية التدخّل العسكري الروسي في الأراضي الأوكرانية.

وقال أبو تريكة في تغريدة على تويتر:”قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات يجب أن يرافقه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني. لأنه محتلّ ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين. ولكنكم تكيلون بمكيالين”.

وقد لقيت تغريدة أبو تريكة، تفاعلا واسعا على تويتر. حيث تمّت إعادة تغريدها لأكثر من 4.800 مرّة في أقل من 24 ساعة.

وفيما أشاد معظم المتفاعلين بدعم النجم المصري الدائم للقضية الفلسطينية، ذكّر أحد المعلّقين بأن الفيفا عاقب الكيان أيضا بإسقاط عضويته في الاتحاد الآسيوي للُّعبة في العام 74، باقتراح من الكويت.